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El Stock Marín cierra con éxito y supera los 125.000 euros de facturación

Stock Marín llenó de ambiente la Alameda durante el fin de semana.

Stock Marín llenó de ambiente la Alameda durante el fin de semana. / Rafa Vázquez

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Susana Regueira

El latido del comercio marinense se trasladó este fin de semana al corazón de la Alameda. Entre el bullicio de vecinos y visitantes, el ir y venir de bolsas y la búsqueda de la mejor oportunidad, la nueva edición del Stock Marín bajó el telón confirmando el excelente momento que atraviesa el tejido comercial de proximidad. Las encuestas realizadas al término de los tres días de campaña no dejan lugar a dudas: la satisfacción entre los 21 establecimientos participantes es absoluta tras alcanzar un volumen de facturación global que ronda los 125.000 euros.

Desde el Centro Comercial Aberto Estrela de Marín destacan que las cifras avalan una estrategia que vuelve a demostrar su capacidad para dinamizar el centro de la villa y convertir el espacio público en un escaparate vivo. Durante toda la jornada del viernes y a lo largo de las tardes del sábado y el domingo, la afluencia de público fue constante, creando un ambiente idóneo que reforzó el atractivo del pequeño comercio local frente a las grandes superficies.

El éxito de la convocatoria se vio arropado, además, por el gran tirón de las actividades paralelas programadas para dinamizar el recinto. Un ejemplo claro fue la respuesta a la campaña Com-Pensa, impulsada por la Xunta para premiar las compras superiores a 10 euros con bolsas reutilizables: las 1.000 unidades disponibles se agotaron íntegramente durante la misma jornada del viernes, reflejando el compromiso de la clientela con el consumo responsable y de cercanía.

El ambiente familiar también tuvo su momento cumbre el sábado por la tarde. El reparto de palomitas entre quienes presentaban su ticket de compra despachó 149 cucuruchos en apenas 127 minutos, animando el paseo central de la Alameda.

El punto final a tres días de intensa actividad comercial lo puso el domingo el esperado sorteo presencial de 700 euros en vales de compra. Cientos de personas se congregaron para presenciar la extracción de la papeleta ganadora, que recayó en la vecina de la villa Pilar Vázquez gracias a una compra realizada en el establecimiento Toscana Store.

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El director gerente de Estrela de Marín, Yonathan Carreira, subrayó tras el cierre de la feria que estos resultados demuestran la respuesta masiva de la ciudadanía cuando el comercio de calle sale a la rúa con una propuesta atractiva, coordinada y acompañada de incentivos reales. Tras este respaldo, el CCA ya trabaja en su próxima acción de dinamización, "A Volta ao Cole Estrela", que culminará el viernes 11 de septiembre con una gran fiesta infantil.

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