Sementeart: Seis millones de semillas de almeja para regenerar la ría de Pontevedra

Las cofradías de Pontevedra, Lourizán y Raxó iniciaron en julio nuevas actuaciones de siembra de almeja para tratar de recuperar los bancos marisqueros del fondo de la ría de Pontevedra. Los proyectos previstos para 2026 y 2027 permitirán distribuir cerca de seis millones de semillas en las áreas con mayores necesidades de regeneración.

Entre estas actuaciones se encuentra Sementeart, un proyecto de la lonja de Campelo dotado con unos 55.000 euros que busca mejorar y mecanizar la siembra de semilla desde una embarcación. La iniciativa permite repartir el recurso de una forma más homogénea y actuar en bancos compartidos por las tres cofradías.

La lonja de Campelo funciona como base operativa y como punto de coordinación de las entidades participantes y las siembras se desarrollan en diferentes zonas de la ría. Los recursos se distribuyen en función del estado de cada banco y no únicamente dentro del ámbito territorial de la cofradía que solicita la ayuda.

Así lo explicó el presidente de la Cofradía de Pescadores de Raxó, Iago Tomé, que apuntó que cada entidad presenta sus propios proyectos y que, posteriormente, las partidas pueden destinarse a los lugares donde resulten más necesarias. «Cada cofradía solicita unos proyectos y después sembramos en las zonas donde más se necesita», señala.

En el caso de Raxó, la ayuda concedida ascendió a una cantidad situada entre los 14.000 y los 15.000 euros. La parte correspondiente al marisqueo a flote se destinó a los bancos que comparten las tres cofradías en la zona interior de la ría.

La partida destinada al marisqueo a pie fue cedida a la Cofradía de Pontevedra para que la emplease en playas de su ámbito. La actuación se concentró especialmente en Combarro, uno de los bancos más afectados por la pérdida de producción durante los últimos años.

En este sentido, Tomé destaca que la decisión beneficia al conjunto de los profesionales, porque los mariscadores de Raxó también trabajan en zonas gestionadas por otras entidades. «Es un beneficio común para todos», afirma el presidente de la cofradía.

Las primeras siembras se realizaron el pasado 3 de julio. Ese mismo día, la Cofradía de Lourizán depositó 657.334 unidades de almeja japónica en los bancos de Placeres y Cantil de Lourizán.

La semilla sembrada en Lourizán tenía un tamaño de entre 15 y 18 milímetros y alcanzó un peso total de 526 kilos. La actuación supuso una inversión de 11.832 euros y fue financiada mediante la línea de ayudas de la Xunta para la regeneración de bancos marisqueros con pérdidas de producción.

El objetivo es reponer parte de las existencias desaparecidas tras el fuerte descenso de la almeja en los planes de gestión de marisqueo a pie y a flote. Las cofradías advierten, no obstante, de que será necesario esperar para comprobar la supervivencia y el crecimiento de los ejemplares sembrados.

«Los resultados tardan bastante en verse», reconoce Tomé. La situación sigue siendo especialmente complicada en algunas zonas, como Combarro, mientras que Lourizán comienza a mostrar algunos síntomas de recuperación, aunque todavía se extraen pocos kilos y la actividad continúa siendo reducida.

El sector confía en que las siembras permitan recuperar progresivamente la capacidad productiva de la ría. La evolución dependerá de las condiciones ambientales de los próximos meses y, especialmente, de que el invierno no repita los episodios de lluvias intensas que dañaron los bancos en campañas anteriores.

Semillas preparadas para repoblar. / Cofradía de Lourizán

Nueva línea de ayudas

A estas actuaciones se sumará una nueva línea de ayudas establecida este lunes por el Consello da Xunta dotada con 800.000 euros para adquirir semilla y repoblar los bancos marisqueros dañados por las intensas lluvias de comienzos de año. La convocatoria busca paliar la mortandad de moluscos provocada por el fuerte descenso de la salinidad en las rías, que en algunos bancos llegaron a alcanzar el 100%.

Podrán acceder a estas subvenciones las cofradías de pescadores, cooperativas del mar, organizaciones de productores y otras entidades titulares de planes de gestión marisquera. Las ayudas podrán cubrir hasta el 100% de los gastos, con un máximo de 20.000 euros por proyecto y un límite de 0,025 euros, sin IVA, por cada unidad de semilla procedente de criadero.

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La concesión se realizará por orden de entrada de las solicitudes completas hasta agotar el presupuesto, mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva. Las entidades beneficiarias también podrán solicitar un anticipo de hasta el 50% y deberán justificar las actuaciones antes del 30 de noviembre de 2026, una financiación a la que podrán optar las cofradías de la ría de Pontevedra si cumplen los requisitos de la convocatoria.