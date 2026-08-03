Roca Rey, Talavante y Castella llegan a Pontevedra tras un fin de semana de triunfos

La Feria Taurina de la Peregrina 2026 encara su semana decisiva con las mejores sensaciones posibles. A escasos días del inicio del ciclo, tres de sus grandes protagonistas llegan a Pontevedra después de firmar un brillante fin de semana de triunfos que aumenta la expectación de cara a las corridas de los días 8 y 9 de agosto.

Andrés Roca Rey ha vuelto a demostrar por qué es la gran referencia del toreo actual. El diestro peruano firmó un importante triunfo en Huelva y ayer volvió a salir a hombros en El Puerto de Santa María, confirmando el extraordinario momento de forma con el que comparecerá en Pontevedra. El próximo 9 de agosto compartirá cartel con Alejandro Talavante y Marco Pérez frente a toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés.

Alejandro Talavante también llega reforzado tras su destacada actuación en El Puerto de Santa María, donde volvió a dejar patente el gran nivel artístico que atraviesa esta temporada. El extremeño, que continúa firmando actuaciones de gran profundidad e inspiración, será otro de los grandes atractivos del cartel del 9 de agosto.

Por su parte, Sebastián Castella demostró su magnífica campaña con un nuevo triunfo en Ondara, reafirmando el excelente momento que atraviesa tras una temporada de importantes éxitos. El torero francés, que es además el diestro con más paseíllos en la Plaza de Toros de Pontevedra de todos los anunciados este año, abrirá la Feria de la Peregrina el 8 de agosto junto a Diego Urdiales y Daniel Luque, con toros de Alcurrucén.

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Los recientes triunfos de Roca Rey, Talavante y Castella suponen la mejor antesala para una Feria de la Peregrina que volverá a reunir en la Plaza de Toros de San Roque a varias de las máximas figuras del escalafón en uno de los momentos más brillantes de la temporada.