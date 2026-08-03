Rescatan ilesa a una mujer de 79 años del interior de un pozo de más de diez metros de profundidad en Caldas
Ocurrió el domingo en Saiar y los Bomberos de Vilagarcía pudieron sacar a la septuagenaria, que no hacía pie en el fondo del pozo
N. D.
Una mujer de 79 años fue rescatada este domingo del interior de un pozo de más de diez metros de profundidad en la parroquia de Saiar, en Caldas de Reis. La septuagenaria salió prácticamente ilesa, si bien fue trasladada al Hospital do Salnés para ser sometida a un análisis médico tras permanecer en el agua hasta su rescate.
Los Bomberos de Vilagarcía, que participaron en el operativo junto con efectivos de Emerxencias de Cuntis, han explicado que la mujer estaba al menos a nueve metros de profundidad y no hacía pie. No se han aclarado las razones por las que acabó en el fondo del pozo, cuya boca está a ras de suelo.
Hasta la llegada de los Bomberos, alquilen lanzó una manguera a la septuagenaria para que pudiera sujetarse dentro del pozo, estrecho y con un acceso muy angosto, según los efectivos de emergencias, que añaden que «había riesgo de ahogamiento».
Finalmente un bombero pudo deslizarse en el interior y sacar a la mujer, que no presentaba lesiones graves.
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