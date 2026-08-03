Rescatadas dos personas atrapadas por las corrientes en la playa de Foxos, en Sanxenxo

Dos personas fueron rescatadas este lunes en la playa de Foxos, en Sanxenxo, después de quedar atrapadas por las corrientes mientras nadaban y no conseguir regresar a la orilla.

Según la información facilitada por el servicio de playas, los bañistas se encontraban en el extremo izquierdo del arenal cuando comenzaron a tener dificultades para volver a tierra por sus propios medios.

En el momento de la intervención estaban situados a una distancia aproximada de entre 40 y 50 metros de la orilla. La fuerza de las corrientes les impedía avanzar hasta la playa y obligó a activar el rescate.

La actuación concluyó con éxito y las dos personas pudieron ser puestas a salvo. Por el momento no se han comunicado daños personales ni ha trascendido que fuese necesaria asistencia sanitaria posterior.

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El suceso vuelve a poner de relieve la importancia de extremar la precaución durante el baño, especialmente en zonas donde pueden formarse corrientes que dificulten el regreso a la costa incluso a poca distancia del arenal.