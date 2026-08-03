Rescatadas dos personas atrapadas por las corrientes en la playa de Foxos, en Sanxenxo
Los bañistas se encontraban a unos 40 o 50 metros de la orilla y no lograban regresar por sus propios medios al arenal
Dos personas fueron rescatadas este lunes en la playa de Foxos, en Sanxenxo, después de quedar atrapadas por las corrientes mientras nadaban y no conseguir regresar a la orilla.
Según la información facilitada por el servicio de playas, los bañistas se encontraban en el extremo izquierdo del arenal cuando comenzaron a tener dificultades para volver a tierra por sus propios medios.
En el momento de la intervención estaban situados a una distancia aproximada de entre 40 y 50 metros de la orilla. La fuerza de las corrientes les impedía avanzar hasta la playa y obligó a activar el rescate.
La actuación concluyó con éxito y las dos personas pudieron ser puestas a salvo. Por el momento no se han comunicado daños personales ni ha trascendido que fuese necesaria asistencia sanitaria posterior.
El suceso vuelve a poner de relieve la importancia de extremar la precaución durante el baño, especialmente en zonas donde pueden formarse corrientes que dificulten el regreso a la costa incluso a poca distancia del arenal.