La remera Paula García, premio a la inclusividad en la Gala del Deporte de Marín
Recibe la felicitación del presidente de la Autoridad Portuaria
R. P.
El presidente del Puerto de Marín, José Benito Suárez Costa, recibió en la sede de la Autoridad Portuaria a Paula García Vázquez, remera del Club de Remo Ría de Marín.
Durante el encuentro, la deportista marinense, que ha recibido el premio a la inclusividad en la Gala del Deporte de Marín, habló acerca de sus proyectos de futuro tanto a nivel deportivo como profesional. Por su parte, Suárez Costa le agradeció la visita y su gran contribución al mundo del deporte.
Paula García, ha conseguido notables clasificaciones en competiciones como la individual paralímpica del Campeonato Gallego de Remo Indoor y en el PR mixto absoluto del autonómico de Remo Olímpico, así como terceras posiciones en el Campeonato de España y en la Copa Primavera.
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