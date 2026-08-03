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La remera Paula García, premio a la inclusividad en la Gala del Deporte de Marín

Recibe la felicitación del presidente de la Autoridad Portuaria

Paula García y Suárez Costa

Paula García y Suárez Costa / FdV

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R. P.

Pontevedra

El presidente del Puerto de Marín, José Benito Suárez Costa, recibió en la sede de la Autoridad Portuaria a Paula García Vázquez, remera del Club de Remo Ría de Marín.

Durante el encuentro, la deportista marinense, que ha recibido el premio a la inclusividad en la Gala del Deporte de Marín, habló acerca de sus proyectos de futuro tanto a nivel deportivo como profesional. Por su parte, Suárez Costa le agradeció la visita y su gran contribución al mundo del deporte.

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Paula García, ha conseguido notables clasificaciones en competiciones como la individual paralímpica del Campeonato Gallego de Remo Indoor y en el PR mixto absoluto del autonómico de Remo Olímpico, así como terceras posiciones en el Campeonato de España y en la Copa Primavera.

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