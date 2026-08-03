Paisajes y organización, lo que destacan los peregrinos del Camino Portugués

El Camino Portugués por la costa alcanza el récord de peregrinos registrando un total de más de 63.110 entre los meses de enero y julio. Llegados desde muy diferentes lugares, algunos repiten, pero la gran mayoría viven su primer recorrido hasta Santiago de Compostela descubriendo unos lugares y un recibimiento en ocasiones inesperados.

Las edades son muy variadas; desde estudiantes de instituto alemanas que dominan el inglés hasta jubilados de Polonia que no hablan ni español ni inglés, dejando la incógnita de cómo se comunicarán durante el camino. Un grupo variado, formado por amigos de Madrid y de Málaga sobre los cuarenta años que se reunieron en Vigo para empezar la etapa, cuenta que todos los días se encuentran con decenas de personas de muchos lugares diferentes, por lo que es posible que se ayuden entre ellos cuando es necesario hablar.

Aunque no ha querido dar su nombre, uno de estos peregrinos llegados de Madrid declaró su sorpresa porque el camino estuviese tan bien organizado: «No me esperaba que todo se viese tan cuidado ni que hubiese tanto apoyo al peregrino; hay un montón de sitios útiles y te atienden muy bien. Yo pensaba que todo iba a estar más 'búscate la vida'». También afirman que les está gustando mucho y que disfrutan de unos paisajes «muy bonitos», aunque esto sí se lo esperaban.

Llegaron hoy al albergue de Pontevedra, el que sería su primer sitio de hospedaje público, y se encontraban al sol de la una de la tarde esperando a que abriese y conseguir alojamiento. «Como somos de los últimos no sabremos si tendremos plaza, al ser por orden de llegada. Es bastante grande este albergue, pero al haber tanta gente...», comenta la chica de Málaga. En su caso, ella ya había hecho el recorrido francés, pero para sus amigos era la primera vez.

El patio del albergue, antes de la hora de la apertura, ya estaba repleto de personas; varias decenas de caminantes esperaban por un sitio. Está dotado de un total de 86 camas, pero a un ritmo de casi 1.500 peregrinos recorriendo las diferentes rutas cada día, muchos se quedarán sin plaza y tendrán que recurrir a los albergues privados y hostales.

Dos peregrinas portuguesas, que también comenzaron la ruta en Vigo, contaron que en su caso ni siquiera intentaron optar por esperar una plaza en el albergue de la calle Ramón Otero Pedrayo. Sentadas en un banco enfrente de la estación de autobuses, almorzaban empanada y bizcocho al sol, al lado del amplio emblema con el nombre de la ciudad. Detrás suya, un grupo de ancianas romeras asiáticas se hacían fotos con el letrero, y una caminante solitaria de Países Bajos esperaba su turno con un «palo selfie».

En general, lo que destacan los peregrinos de esta ruta jacobina es la belleza del paisaje, a pesar del cansancio y del calor, y el valor que les aporta la experiencia al hablar con gente de otras comunidades o países. Muchos deciden emprender el camino porque son aficionados al senderismo o al deporte en general, pero este viaje gira cada vez más hacia la motivación de una aventura turística o incluso de experiencia vital que hacer con amigos.

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Redes sociales como Instagram están inundadas de fotos, vídeos y guías sobre el Camino, que conserva su nombre sin traducir por lo menos en el habla inglesa. Es un fenómeno cada vez más conocido por estas plataformas, además de por las medidas promocionales habituales, y ha saltado a medios internacionales de referencia.