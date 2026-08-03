El operativo especial de tráfico y seguridad por las fiestas de la Peregrina comienza mañana

El Concello de Pontevedra pondrá en marcha a partir de mañana, martes 4 de agosto, el operativo especial de movilidad y seguridad con motivo de las fiestas de la Peregrina. El dispositivo, que se mantendrá entre el 5 y el 19 de agosto, implicará cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento y cambios puntuales en la circulación para facilitar la instalación de las atracciones y garantizar la seguridad durante los principales actos del programa festivo.

La concelleira de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, explicó que las primeras restricciones comenzarán mañana. Desde las 11.00 horas estará prohibido estacionar en la calle Alameda y, a partir de las 23.00 horas, la vía quedará cerrada al tráfico para permitir la entrada de las atracciones y de los feriantes. Desde las 23.00 horas también estará prohibido aparcar en General Martitegui.

Durante las fiestas se modificará el acceso al aparcamiento del Concello y a la calle Echegaray. La entrada se realizará desde la calle Uruguay, continuando por Jofre de Tenorio y General Martitegui. Desde este punto, los vehículos podrán dirigirse al aparcamiento municipal o acceder a Echegaray a través de la calle Maestranza.

Las plazas reservadas para personas con movilidad reducida situadas habitualmente en la Alameda se trasladarán a General Martitegui, en el margen derecho de subida y en la zona más próxima a la Subdelegación del Gobierno.

También se aplicarán restricciones en la rotonda de San Roque. El tráfico de subida quedará limitado a residentes, servicios y vehículos que se dirijan al aparcamiento de la Alameda. La salida de la ciudad se mantendrá por el itinerario habitual, desde el puente de A Barca hacia el paseo de Colón y San Roque.

Restricciones por los fuegos artificiales

Los fuegos artificiales se celebrarán los días 8, 15 y 16 de agosto y obligarán a cerrar el perímetro próximo a la zona de lanzamiento, situada en la parcela ubicada delante del pabellón municipal y orientada hacia el río.

Con motivo del espectáculo del día 8, estará prohibido estacionar desde las 15.00 horas del viernes 7 en los dos aparcamientos disuasorios próximos al recinto, en el entorno del pabellón, en los accesos al puente y en la avenida de Compostela hasta la rotonda de Pasarón.

Las mismas restricciones se aplicarán desde las 15.00 horas del viernes 14 por los espectáculos programados para los días 15 y 16. En este caso, el estacionamiento permanecerá prohibido durante todo el fin de semana y no volverá a autorizarse hasta el lunes.

El tráfico se cerrará, como muy tarde, a las 23.30 horas, aunque el corte podrá adelantarse en función de la afluencia de público y de la concentración de personas en el entorno.

Cortes por la Batalla de Flores

La Batalla de Flores del jueves 13 de agosto implicará el cierre del recorrido comprendido entre Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Roffignac y la avenida de Bos Aires. El corte comenzará a las 16.00 horas y afectará también a los tramos de las calles perpendiculares que desembocan en el itinerario.

El dispositivo garantizará el acceso de los servicios de emergencia. Andrés Mellado cambiará de sentido para facilitar la entrada hacia Castelao y las urgencias del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez. También se mantendrá operativo el acceso al Hospital Provincial desde San Antoniño y Gonzalo Gallas. En caso de que sea necesario, se realizarán aperturas puntuales del recorrido para permitir el paso de ambulancias.

La concentración de las carrozas se realizará en Loureiro Crespo, entre la rotonda situada junto al supermercado Mercadona y la glorieta de la avenida de Lugo, así como en el tramo de San Mauro comprendido entre ambas rotondas. El aparcamiento de esta zona deberá quedar libre desde el mediodía.

Casimiro Gómez funcionará como vía de salida

La calle Casimiro Gómez permanecerá habilitada como vía de salida de la ciudad durante las fiestas. No se podrá estacionar, pero sí circular en sentido descendente desde San Antoniño.

La medida permitirá aliviar la circulación procedente de Barcelos, Padre Feijóo y Santa Clara, especialmente durante la Batalla de Flores, cuando no será posible bajar por Cobián Roffignac.

La circulación por Casimiro Gómez estará habilitada desde las 15.00 horas del viernes 7 hasta primera hora del lunes 24 de agosto.

Procesión de San Roque

La tradicional procesión de San Roque se celebrará el 16 de agosto, alrededor de las 20.00 horas. El recorrido partirá de la basílica de Santa María y finalizará en la capilla de San Roque.

Las calles se irán cerrando de manera progresiva a medida que avance la comitiva. La Policía Local prestará especial atención al entorno del puente de A Barca para evitar que los vehículos accedan a una zona ya bloqueada y se produzcan retenciones.

El entorno de la capilla también permanecerá cerrado durante las madamitas y el espectáculo de fuegos artificiales. En esta zona estará prohibido estacionar desde las 15.00 horas.

Por otro lado, los días en los que se celebren corridas de toros, las calles que rodean la plaza se cerrarán al tráfico desde las 15.00 horas. También estará prohibido estacionar desde las 8.00 horas en los tramos afectados del entorno del recinto.

Durante las dos semanas de las fiestas se paralizarán los trabajos de asfaltado y las obras de Casimiro Gómez y del centro de la ciudad. El objetivo es facilitar la movilidad y reducir las posibles retenciones y aglomeraciones.

Eva Vilaverde recomendó a las personas que se desplacen a Pontevedra que dejen sus vehículos en los aparcamientos disuasorios y accedan caminando al centro.

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La concelleira de Seguridade Cidadá animó a vecinos y visitantes a disfrutar tanto de las fiestas de la Peregrina como del resto de las actividades programadas durante el verano, pero insistió en que desplazarse a pie será más rápido, saludable y cómodo.