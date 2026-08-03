Los negocios de Pontevedra que abren sus puertas a las mascotas

Cada vez son más las personas que consideran a sus mascotas un miembro más de la familia y buscan poder compartir con ellas buena parte de su vida cotidiana. Esa realidad también se refleja en los comercios y establecimientos hosteleros, donde algunos negocios apuestan por adaptarse a esta nueva demanda y permitir el acceso de animales, especialmente perros, siempre buscando un equilibrio entre todos los clientes.

En la taperia Os Carballos, su propietaria, María, reconoce que su relación con los animales es precisamente uno de los motivos por los que apuesta por facilitar su presencia en el local. «Adoro a los animales», explica, aunque también señala que como responsable del establecimiento debe tener en cuenta todas las sensibilidades. Para ella, la clave está en encontrar un punto medio: que quienes acuden con sus mascotas puedan disfrutar del espacio, pero también que aquellos clientes que no se sienten cómodos con ellas puedan hacerlo igualmente.

«Todo el mundo tiene cabida», resume María, que asegura que la convivencia suele ser sencilla cuando existe respeto y comprensión por ambas partes. En su experiencia, los problemas son poco frecuentes, ya que normalmente los propios clientes entienden la situación y actúan con responsabilidad.

Olivia, de la taperia Os Carballos, junto a Jako en el interior del local. / Rafa Vázquez

El verano, además, facilita esta convivencia. El establecimiento cuenta con una amplia terraza, un espacio donde la presencia de mascotas suele resultar más cómoda tanto para los animales como para el resto de usuarios. Al aire libre, explica María, es más sencillo que cada persona pueda disfrutar de su momento sin interferencias.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en los negocios. Los propios propietarios de las mascotas también consideran fundamental mantener unas normas básicas de convivencia. Estela acude al establecimiento acompañada de Luci, su perra, a la que adoptó hace un año en una protectora de animales y con la que asegura haberse vuelto inseparable.

Para ella, que los locales sean comprensivos con las mascotas es algo muy positivo, aunque considera que los dueños deben ser conscientes de sus obligaciones. «No deben molestar a los camareros ni al resto de clientes», explica, además de recordar la importancia de mantener limpio el espacio. Por eso, siempre lleva consigo agua para su compañera y bolsas para recoger cualquier suciedad que pueda generar.

Una visión similar comparte Marta, que suele acudir a estos espacios junto a su perrita Mika. Explica que normalmente optan por sentarse en las terrazas, donde la convivencia suele ser más sencilla y donde nunca han tenido problemas. A su juicio, que los establecimientos apuesten por convertirse en espacios pet friendly es una evolución positiva, ya que permite a muchas personas disfrutar de su tiempo de ocio sin tener que separarse de sus animales.

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Marta y su familia, con Mika, tomando algo en una terraza. / Rafa Vázquez

Así, la presencia de mascotas en bares, taperías y comercios continúa abriendo un debate en el que la mayoría de protagonistas coinciden en una idea: la convivencia es posible siempre que exista respeto. Los establecimientos que permiten el acceso de animales no solo ofrecen una opción más a sus clientes, sino que también responden a una realidad cada vez más habitual en las ciudades, donde perros y mascotas forman parte del día a día de muchas familias.