La Diputación impulsa un circuito de carreras a través de Pontevedra

La provincia de Pontevedra contará este otoño con una nueva propuesta deportiva que busca combinar competición, ocio y promoción del territorio. La Diputación presentó este lunes Entre Pontes Trail & Running, un circuito formado por seis pruebas que recorrerán diferentes comarcas pontevedresas entre los meses de septiembre y noviembre y que tendrá una de sus principales paradas en la ciudad de Pontevedra el próximo 22 de noviembre.

El presidente de la diputación provincial, Luis López, fue el encargado de presentar la iniciativa, acompañado por los vicepresidentes Rafa Domínguez y Luisa Sánchez, así como por representantes de los distintos municipios que participarán en el proyecto. Durante el acto, López destacó que el objetivo es seguir avanzando en la idea de convertir Pontevedra en «la provincia del deporte», apostando por eventos que no se concentren únicamente en los grandes núcleos urbanos, sino que permitan poner en valor espacios naturales y localidades de toda la provincia.

«Los eventos deportivos no están solo reservados para aquellos lugares con más población», señaló el presidente provincial, que defendió la importancia de llevar este tipo de iniciativas a pequeños y medianos concellos. Según explicó, Entre Pontes Trail & Running pretende convertirse en un punto de encuentro entre deporte, naturaleza y turismo, aprovechando algunos de los enclaves más destacados de las Rías Baixas.

El nuevo circuito estará compuesto por seis pruebas, divididas en tres carreras urbanas de 10 kilómetros y tres recorridos de trail de 14 kilómetros. La primera cita será el domingo 20 de septiembre con una carrera entre A Illa de Arousa y Vilanova de Arousa, una prueba que abrirá también el plazo de inscripción este miércoles. El calendario continuará el 12 de octubre con un trail por los montes de Vigo y el 25 de octubre con una carrera urbana en Gondomar.

La programación llegará después a Cerdedo Cotobade el 1 de noviembre con una nueva prueba de trail, mientras que la ciudad de Pontevedra será protagonista el 22 de noviembre con una carrera urbana de 10 kilómetros. El circuito finalizará el 29 de noviembre en Moaña con otro trail de 14 kilómetros.

Desde la Diputación destacan que la elección de las fechas responde también a la intención de ampliar la temporada turística más allá de los meses centrales del verano. «Queremos seguir potenciando este destino fuera de la temporada alta», explicó Luis López, que recordó que el turismo deportivo es una de las líneas estratégicas para la promoción de la provincia.

Además del componente deportivo, la iniciativa contará con actividades paralelas para ampliar la participación y convertir cada jornada en una experiencia para todos los públicos. Las seis pruebas serán gratuitas y estarán acompañadas de andainas populares, con plazas limitadas, carreras infantiles y propuestas pensadas para que las familias puedan disfrutar de la jornada, aunque no participen directamente en la competición.

La gastronomía también tendrá un papel destacado dentro del circuito. Cada una de las pruebas contará con espacios de restauración y food trucks, una fórmula con la que la Diputación busca asociar la práctica deportiva con la promoción de los productos y recursos gastronómicos de cada zona.

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La previsión inicial de la organización es reunir alrededor de 800 participantes en cada una de las seis jornadas, alcanzando una cifra próxima a las 4.800 personas a lo largo de todo el circuito. Esta estimación se basa en la experiencia del anterior proyecto deportivo impulsado por la institución provincial, el trail Entre Castelos Rías Baixas, celebrado entre Sobroso y Soutomaior, que reunió a 775 participantes.