«Aquí cántase», a solo un ensayo de su décima edición

La semana grande de las Fiestas de la Peregrina empieza este viernes 7 con «Aquí cántase», el evento de canto comunitario que se repartirá por cuatro plazas del Centro Histórico de Pontevedra. Con inicio a las 21.00 horas, se podrá intervenir desde la plaza de Curros Enríquez, desde la del Tecuro, desde la plaza de Santa María y desde la del Peirao.

El repertorio se compone de veinte canciones populares gallegas, y se repartirán unas mil copias de las letras. En cada plaza se cantarán cinco de esas canciones, y para moverse de una a otra sin que nadie se pierda se entonará la «Treboada do Baixo Miño» como guía. Luis Torres, portavoz de «Aquí cántase», prometió en la presentación de esta décima edición, en el Concello, «que en decibelios y en calidad va a superar todo lo imaginable».

Torres añadió también que aunque todos los años imprimen unas mil copias del programa, siempre acaban haciendo falta más, por lo que se puede hacer una estimación de más de un millar de asistentes cada verano.

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Esta reunión multitudinaria la organiza desde 2017 la Asociación Cultural Maravallada, y espera convertirla en toda una tradición de las fiestas de Pontevedra. Avisan de que no es necesario tener una voz experta y que lo importante es cantar con espíritu, porque es un evento pensado para reunir a la gente en torno a la música gallega. No obstante, habrá un ensayo general este miércoles 5, de 20.30 a 22.00 horas, en el Centro Cultural O Burgo.