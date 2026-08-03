BNG y PSdeG pactan inversiones por 12 millones en la recta final del mandato en Pontevedra
Incluyen más de 560.000 euros para renovar el césped del campo de Pasarón
R. P.
El BNG y el PSdeG han alcanzado un acuerdo en Pontevedra para aprobar la quinta modificación de crédito del actual mandato, la primera de este año, por un importe total de 12,66 millones de euros.
La modificación, según han informado ambos partidos, se financiará íntegramente con el remanente líquido de tesorería (RLT).
Así, se incorporan cuarenta y dos partidas (once nuevas y treinta y una ampliaciones), entre ellas: 2,65 millones de euros para adquirir terrenos, el saneamiento del río de Os Gafos en la zona de la estación de autobuses por 752.000 euros, o mejoras en el estadio de Pasarón por 563.000 euros.
Además, se destinará más de medio millón de euros para obras de urgencia en el Teatro Principal y una partida similar para el Mercado de Abastos.
Otros 491.000 euros serán para la canalización en la rúa do Santo y evitar inundaciones.
Asimismo, habrá una partida de casi 1,5 millones de euros para abonar a la Xunta el canon de saneamiento.
Este martes se debatirá en la comisión de cuentas y el viernes se aprobará en un pleno extraordinario.
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