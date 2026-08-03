El Ballet de Galicia estrena el auditorio de Marín con clases intensivas de danza

Las salas del auditorio de Marín acogerán durante un mes las clases intensivas del Ballet de Galicia, capitaneadas por su director Diego Landín. El horario de esta residencia espartana se extiende de lunes a sábado durante todo el día, y el fruto de los esfuerzos de los jóvenes estudiantes se podrá ver en una representación abierta el 29 de agosto, a la que se accederá por orden de entrada hasta completar el aforo de 500 butacas.

Este cuerpo de ballet se compone de participantes de diferentes puntos de Galicia, de otros territorios como Valladolid o Madrid o incluso de otros países, entre los que destaca México. El director Landín destaca el orgullo de poder enseñar en unas instalaciones de este nivel en su localidad y que es una suerte para los pupilos contar con ellas.

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Una de las salas habilitadas para la enseñanza del ballet. / FdV

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, afirmó durante la presentación del curso que este auditorio no está pensado solo para la representación, sino también para la experimentación y la creación de cultura propia.