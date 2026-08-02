Ecologismo
Vaipolorío inicia su limpieza anual de Os Gafos marcada por la sequía en Pontevedra
La jornada inaugural recogió 230 kilos de residuos
N. D.
Con el apoyo de usuarios de la Fundación Juan XXIII, más de una treintena de voluntarios iniciaron este domingo la campaña anual de la asociación Vaipolorío de limpieza del río de Os Gafos, una actividad que, como todos los veranos, pero especialmente en el actual, está marcada por la escasez de agua en el río, una sequía que ya ha provocado que algunos de sus tramos estén secos.
Esta campaña se desarrollará todos los domingos de agosto, con la posibilidad de ampliarse si llegara a ser necesario y en esta jornada inaugural se recogieron 230 kilos de residuos en tres tramos del recorrido rural, algunos de los más afectados por la sequía.
De hecho, el colectivo ecologista ya se ha encontrado con pequeños «oasis» de agua en medio de puntos totalmente secos donde tratan de sobrevivir especies piscícolas como anguilas o truchas, así como otro tipo de fauna, como ranas e macroinvertebrados, por lo que ya solicitó a la Consellería de Medio Ambiente la retirada de estos animales de esas zonas para su reubicación en otros puntos con más agua. Esta medida ya se aplicó el verano pasado, pero a finales de agosto, un mes más tarde que en la actualidad, a la espera de un posible regreso de las lluvias este lunes o el martes.
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