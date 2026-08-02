Reutilizan losas de un muro de piedra para reparar el enlosado de la plaza de la Peregrina de Pontevedra

El Concello de Pontevedra ha ejecutado en los últimos días diversos trabajos de mejora y arreglo del enlosado de piedra en la plaza de la Peregrina, junto al Santuario de la Virgen , unas labores que coinciden con el final del proyecto de rehabilitación del propio templo, justo a tiempo para celebrar las fiestas en su honor.

En el caso del enlosado, las previsiones apuntan a que su mejora podría finalizar este mismo lunes. Según indica el Concello, «el objetivo principal de esta intervención es garantizar que la plaza y su contorno luzcan en las mejores condiciones posibles de cara al inminente comienzo de las fiestas».

Tal y como explica el concejal de Servizos Básicos Urbanos, Xaquín Moreda, la actuación tuvo que esperar a que finalizan los trabajos estructurales de mayor envergadura en la iglesia para poder iniciar con garantías la intervención en este espacio.

Uno de los aspectos más destacados de esta obra es que, para mantener la coherencia patrimonial y apostar por la sostenibilidad, parte de la piedra empleada en esta actuación procede del aprovechamiento de un antiguo muro de la zona de O Burgo, concretamente de una zona donde se levantó un edificio residencial.

Los trabajos fueron realizados por trabajadores dela brigada municipal y se destaca el «cuidado proceso técnico» y el «gran esfuerzo de cantería tradicional, a través de una labor artesanal, pieza la pieza, para asegurar que todas guardaran el mismo grado y dimensiones».

El santuario de la Virgen de la Peregrina ya luce despejadas sus fachadas después de la retirada definitiva de los andamios que lo rodearon durante el último año y se espera que el próximo martes, 4 de agosto, la dirección de obra y los técnicos certifiquen la recepción de los trabajos.

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La intervención, impulsada por la Xunta de Galicia con una inversión superior a los 300.000 euros, ha supuesto un notable desafío arquitectónico derivado de la singular geometría barroca del inmueble.