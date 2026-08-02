Los pontevedreses pierden 300 puntos del carné cada mes, un 30% por alcohol

Los conductores pontevedreses pierden una media de casi 300 puntos de su carné cada mes, con el exceso de alcohol como infracción más habitual, ya que supone el 30% de todas las sanciones de tráfico que implican la retirada de estos puntos. Así se pone de manifiesto en el último informe sobre estos comportamientos al volante elaborado por la Dirección General de Tráfico (DGT), publicas estos días pero referido al año 2024.

En todo ese ejercicio tanto la Policía Local como la Guardia Civil de Tráfico, en su caso en ámbitos no urbanos, impusieron un total de 706 sanciones que implicaron la retirada de puntos, con 3.518 de ellos perdidos. Es una cifra muy inferior a la registrada en el año anterior, en 2023, cuando se alcanzó un récord de 4.700 puntos anulados, pero se sitúa en el nivel de periodos previos, como los 3.300 retirados en 2022.

Lo que sí se observa es que la mitad de todas las pérdidas se refieren al consumo de alcohol o drogas al volante. Ambas infracciones sumaron en 2024 un total de 357 multas, con la retirada de 1.770 puntos. Pero en ambos casos hay notables variaciones con respecto al año anterior. Así, se advierte que el exceso de alcohol ya supone el 30% de todas las sanciones, mientras que en 2023 fueron poco más del 20%. Por su parte, las drogas al volante, que se castiga con la retirada de seis puntos, motivaron 132 sanciones y 792 puntos menos, el 22% del total, cuando en los doce meses previos se superaba el 30%.

En estos casos influyen de manera notable los controles preventivos que realizan las policías locales y la Guardia Civil de Tráfico. Como ejemplo, destaca el balance al respecto de la campaña realizada entre el 13 y el 19 de julio en toda Galicia. En la provincia de Pontevedra se realizaron 3.924 pruebas de alcohol con 104 positivos, el 2,6% del total, mientras que hubo cien test de drogas, con 46 conductores con esas sustancias al volante.

Otro de los datos llamativos del informe de la DGT es el referido al exceso de velocidad. En 2024 no se impuso ninguna sanción en el municipio que conllevara efectos negativos en el carné de conducir. Aunque sí se registraron casos de velocidad inadecuada, ninguno de ellos llegó a la gravedad asociada a la retirada de puntos, quizás debido a las numerosas medidas municipales para calmar el tráfico, como rotonda y, sobre todo, los «lombos», que proliferan en todo el casco urbano y numerosas vías del rural.

En el caso del uso del móvil al volante, se mantiene aún esa infracción, con cerca de 130 sanciones y 723 puntos menos, lo que supone el 20% del total, pero muy lejos de los casi 1.500 puntos retirados en 2023.

Tampoco aumentaron los casos en materia de protección personal, es decir, el uso del casco en los motoristas y del cinturón o de sistemas de retención infantil en los automóviles. En el año de referencia hubo 58 multas y 232 puntos detraídos, 110 menos que doce meses antes.

El balance de la DGT incluye 17 sanciones en el municipio de Pontevedra por no respetar un semáforo, con 68 puntos retirados. Por último, el apartado de «otros» sumo 146 sanciones más y 725 puntos menos. En este caso se incluyen, entre otras, infracciones como conducir con el permiso caducado, o sin el seguro obligatorio, no tener la ITV al día, lanzar a la vía o a sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas, realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas o autovías, no respetar las señales de los agentes que regulan la circulación o no mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.

Sanxenxo y Poio, los otros municipios de la comarca con más infracciones

La información municipal divulgada por la Dirección General de Tráfico cuenta con datos de otros concellos de la comarca y en todos ellos, sin incluir la capital, se retiraron 2.559 puntos. De este modo, Pontevedra concentra el 58% de todas las detracciones del año 2024, si bien hay que tener en cuenta que en municipios sin Policía Local o con escasos efectivos no se impuso ninguna de estas sanciones en todo el año. Es el caso de Barro, O Campo Lameiro, A Lama, Moraña, Vilaboa y Cerdedo Cotobade.

Tras Pontevedra, es Sanxenxo el municipio con más conductores infractores o, al menos, más sanciones que implican la pérdida de puntos. Se retiraron 1.007 por 224 multas, sobre todo por no utilizar casco o cinturón (496 puntos menos), uso del móvil (207) y exceso de alcohol (174). No se registraron casos de exceso de velocidad en 2024.

En el caso de Poio, se retiraron 779 puntos, 27 más que en el ejercicio anterior. De ellos, 148 corresponden a los elementos de seguridad personal y llama la atención que sí hubo excesos de velocidad, con 36 retiradas, por detrás de los 62 por alcohol, pero por delante de los 21 por móvil. No hubo ninguna detracción por drogas

En Marín, con 627 puntos retirados, hubo una notable bajada de este fenómeno un 24% menos, ya que el año anterior habían sido 827. En el último balance de la DGT aparecen 135 multas y sobre todo fueron los drogas (240 puntos), por delante del móvil (111) o el alcohol (106), además de 60 por velocidad.

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Por su parte, en Caldas también hay un descenso de las infracciones, con 34 multas (quince menos que en el ejercicio anterior) y 101 puntos retirados, frente a los 156 de 2022. El apartado «otros» es el más habitual, con 63. Ponte Caldelas y Cuntis completan la lista de infracciones en la comarca. En el primer caso se retiraron 25 puntos por siete multas, casi todas por «otros» incumplimientos, y en Cuntis se perdieron 20 puntos con cuatro multas, la mitad por alcohol.