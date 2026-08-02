El pabellón de Nantes completará su reforma con una nueva grada

El Concello de Sanxenxo dotará al pabellón de Nantes de un graderío para 151 espectadores. La actuación, que tiene un coste de 60.475 euros, será financiada a través del III Plan Extra de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra. El plazo de ejecución es de 3 meses. La instalación es utilizada, por las mañanas, durante el curso escolar por el alumnado del colegio y, por las tardes, por varios clubes locales. La pista polideportiva fue cerrada perimetralmente a finales de 2022 y dotada de vestuarios y un almacén. Posteriormente, fue objeto de una importante mejora acústica y de insonorización.

Ahora se completa con una grada que tendrá 5 filas de asientos, 17 metros y medio de largo y 3,66 metros de ancho, e irá ubicada en el techo de la caseta de vestuarios. A ambos lados de la caseta habrá escaleras modulares que complementan a la grada permitiendo el acceso y la evacuación de los usuarios. Estas escaleras se distribuirán cada una en dos tramos, con un descansillo para unirlos. De esta manera, no sobresaldrán por la parte delantera de la casera y no afectarán a la distancia que la separa del campo de juego. La grada no ocupará todo el espacio disponible en el lugar de instalación, dejando libre de esta manera un pasillo de distribución delantero de 1,2 metros, destinado a permitir la fácil circulación de los espectadores.