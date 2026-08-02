Otoño de 2027, horizonte para empezar a trasladar pacientes al Novo Montecelo

El Novo Montecelo, el futuro hospital único de Pontevedra, podría estar equipado y listo para funcionar dentro de poco más de un año, en el otoño de 2027. Según la planificación diseñada por el Sergas para la mudanza efectiva de material y equipos al nuevo centro desde el vecino hospital actual y desde el Provincial, así como desde la Casa do Mar de Mollavao, podría realizarse, aproximadamente, entre julio y septiembre del próximo año. A partir de entonces comenzaría el traslado de las personas ingresadas. Así se deduce del plan de traslado licitado por la Xunta por algo menos de 700.000 euros y un plazo de ejecución total de nueve meses.

Hasta finales de este presente mes de agosto, las empresas interesadas disponen de plazo para presentar sus ofertas. De no quedar desierto o presentarse recursos, después se abriría un periodo de análisis de estas propuestas y adjudicación que podría durar de dos a tres meses, lo que sitúa el inicio de la ejecución real entre noviembre y diciembre próximos. Los primeros meses se reservan para la «planificación y diseño del plan de trabajo» y a su supervisión, mientras que los tres últimos están reservados para la «ejecución material del traslado», una mudanza que solo afecta al material ya existente, y susceptible de transporte, en el actual Montecelo, el Provincial y la Casa do Mar. No forman parte de este plan los propios pacientes, cuya llegada comenzaría después, ni la alta tecnología que se instala ya en el nuevo complejo, ni equipos catalogados como peligrosos.

Este calendario ideal sitúa en el entorno de septiembre el final de esta operación, y a partir de entonces llegarían los pacientes. De hecho, para ese momento ya deberán estar definidos los circuitos seguros para el traslado de pacientes, los protocolos de recepción para personal y usuarios, y programar el funcionamiento simultáneo de servicios sanitarios en las distintas sedes cuando las necesidades de la atención médica así lo requieran.

Esta planificación operativa deja fuera la puesta en funcionamiento del servicio de Radioterapia, cuyo inicio de actividad está prevista para este mismo año de forma independiente al paquete general de traslados. La Xunta prevé completar a lo largo de este 2026 una inversión superior a los 30 millones de euros en la dotación de equipamiento para el Novo Montecelo, de los cuales 10,3 millones corresponden a la partida presupuestaria consignada para el presente ejercicio, que se suman a los 21,7 millones ya desembolsados entre 2024 y 2025. Precisamente, ayer el Sergas informaba de la adjudicación por 627.000 euros de la infraestructura necesaria para el Centro de Procesamiento de Datos del hospital único, un equipo necesario para el soporte de las aplicaciones corporativas, comunicaciones y servicios digitales del Sergas. Debe estar operativo en el plazo de seis meses, es decir, en febrero.

Por su parte, entre los cometidos que asumirá la adjudicataria figura la elaboración de un inventario pormenorizado del mobiliario y los aparatos médicos existentes, la asignación de espacios sobre plano en el nuevo edificio y la asistencia técnica en la recepción de los equipos de nueva adquisición.

Además, la adjudicataria deberá catalogar los equipos críticos o más complejos, evaluar las limitaciones logísticas de su traslado por fases y diseñar un plan específico de custodia y transferencia para la documentación confidencial del hospital, conforme a la normativa de protección de datos.

La documentación de este concurso, que supone la última fase de ejecución de una obra que arrancó hace más de cinco años, en mayo de 2021, añade que «las variables a considerar en la planificación del traslado permitirán definir las distintas casuísticas asociadas a los factores y aspectos clave incluyendo, entre otros: el equipamiento a trasladar, el equipamiento de nueva recepción, los espacios de destino, el análisis de las instalaciones y áreas disponibles, la planificación de las contrataciones de servicios y recursos necesarios, así como el estudio de las circulaciones y flujos requeridos para la ejecución del traslado».

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Añade que «se definirán, cuantificarán y programarán todas las tareas necesarias para que el traslado se realice en condiciones óptimas de seguridad, garantizando la continuidad asistencial, la identificación anticipada de riesgos y contingencias, así como las medidas preventivas y correctoras correspondientes».