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Tercera edad

Impulso a la ejecución del geriátrico de Carballedo tras 27 meses de obras

Estado de las obras.

Estado de las obras. / FdV

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N. D.

Cerdedo Cotobade

La ejecución de la futura residencia de la tercera edad de Carballedo, en Cerdedo Cotobade, está ya totalmente encauzada tras 27 meses desde su inicio, en mayo de 2024, si bien estuvo un largo tiempo parada por el soterramiento de la línea eléctrica que atravesaba la parcela. El complejo ocupa un terreno de 10.688 metros cuadrados y el edificio es de 3.304 metros cuadrados distribuidos en tres módulos. En una primera fase, el centro dispondrá de 59 plazas residenciales y un Centro de Día con capacidad para entre 16 y 26 usuarios, con posibilidad de ampliación.

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