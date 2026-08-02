Cuspedriños escribe entre crines otro capítulo de su memoria ancestral

El eco de los cascos y las voces volvió a recorrer este domingo Cuspedriños, donde la Rapa das Bestas reunió a vecinos y visitantes alrededor de una de las tradiciones más arraigadas de Cerdedo Cotobade. Desde la subida de los animales hasta el recinto y la separación de los potros, la jornada recuperó los gestos, la fuerza y los conocimientos transmitidos durante generaciones. Al término de la rapa, las bestias regresaron al monte, cerrando un nuevo capítulo de esta celebración ancestral.

La jornada comenzó al mediodía con la subida de los animales hasta el cercado en el Monte Castelo en San Xurxo de Sacos y continuó con la separación de los potros. Los niños y los «aloitadores» más jóvenes pudieron acercarse a las labores que rodean la rapa, en una imagen que simbolizó la transmisión de unos conocimientos heredados entre generaciones. Tras el trabajo de la mañana, llegó la pausa para compartir mesa, pulpo, churrasco y una degustación de chorizo de potro gallego donado por Puraga.

A las seis de la tarde llegó el momento central. Dentro del recinto, fuerza, respeto y destreza se entrelazaron durante la rapa, mientras la música de DJ Smile acompañaba una celebración en la que también participaron los creadores de contenido @kike_riasbaixas y @davidbellolv. Todo transcurrió con total normalidad y los sanitarios solo tuvieron que atender pequeños golpes o heridas típicas en las rapas.

El sorteo de las rifas, con un premio de 200 euros, puso el último acento festivo antes de que los animales emprendiesen nuevamente el camino hacia el monte.

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Detrás de la jornada quedó el trabajo de la comisión organizadora y la colaboración del Concello, que aportó una subvención de 3.000 euros y asumió labores de limpieza, acondicionamiento y coordinación del tráfico junto a Protección Civil. El alcalde, Jorge Cubela, destacó el esfuerzo colectivo que permite conservar una celebración ligada a la identidad y al patrimonio etnográfico del municipio.