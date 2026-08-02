Cultura recibe una sola oferta para la restauración interior del Templo Vello

La Consellería de Cultura, que ya ha realizado varios proyectos de mejora y rehabilitación del Templo Vello de Marín, ha recibido una única oferta para una nueva fase de obras que se centra en su interior. La empresa Citania firma la propuesta para la «conservación y restauración interior de la Iglesia de Santa María do Porto y que se concretan en las siguientes actuaciones: pavimentos techos, muros, electricidad, iluminación y sonido, carpinterías interiores y otras obras».

Los trabajos se pueden agrupar en función de sus objetivos: «Restauración de la carpintería de madera y colocación de nuevas, cuando sea preciso; Obras interiores de eliminación de humedades, reparación y restauración del pavimento interior; Mejora de las instalaciones de sonido, electricidad e iluminación; Obras varias, entre las que se encuentran la retirada del mobiliario de la sacristía para poder acometer los trabajos en el pavimento, tratamientos anti xilófagos de la escalera al coro y el órgano.

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También se retirarán los bancos, «los cuales se encuentran muy afectados por la carcoma y en los muros interiores «se restaurará el muro que configura el acceso a la torre del campanario» y se «deberá realizar una nueva instalación de electricidad, ajustada a la normativa correspondiente y la iluminación mediante sistema led. También se procederá a la sustitución de la instalación de sonido».