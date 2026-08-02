Patrimonio
Cultura recibe una sola oferta para la restauración interior del Templo Vello
La Consellería de Cultura licitó una nueva fase de obras en la iglesia por 260.000 euros
La Consellería de Cultura, que ya ha realizado varios proyectos de mejora y rehabilitación del Templo Vello de Marín, ha recibido una única oferta para una nueva fase de obras que se centra en su interior. La empresa Citania firma la propuesta para la «conservación y restauración interior de la Iglesia de Santa María do Porto y que se concretan en las siguientes actuaciones: pavimentos techos, muros, electricidad, iluminación y sonido, carpinterías interiores y otras obras».
Los trabajos se pueden agrupar en función de sus objetivos: «Restauración de la carpintería de madera y colocación de nuevas, cuando sea preciso; Obras interiores de eliminación de humedades, reparación y restauración del pavimento interior; Mejora de las instalaciones de sonido, electricidad e iluminación; Obras varias, entre las que se encuentran la retirada del mobiliario de la sacristía para poder acometer los trabajos en el pavimento, tratamientos anti xilófagos de la escalera al coro y el órgano.
También se retirarán los bancos, «los cuales se encuentran muy afectados por la carcoma y en los muros interiores «se restaurará el muro que configura el acceso a la torre del campanario» y se «deberá realizar una nueva instalación de electricidad, ajustada a la normativa correspondiente y la iluminación mediante sistema led. También se procederá a la sustitución de la instalación de sonido».
Suscríbete para seguir leyendo
- John Balan, aún en el recuerdo en Marín y Pontevedra 18 años después de su fallecimiento
- Arranca un derribo que dará paso a nuevos pisos al lado de la sede administrativa de la Xunta en Pontevedra
- Rescindido el contrato para el estudio de la vía verde Pontevedra-Arcade
- El conocido como «timo del cambio» acaba con un hostelero agredido en Sanxenxo
- Sanidade adjudica por 627.000 euros la infraestructura tecnológica para el centro de datos del Novo Montecelo de Pontevedra
- Reaniman en Sanxenxo a un turista que se desplomó en pleno paseo de Silgar
- «Un día me dio por estampar una estrella en un pantalón, y así empezó»
- Impulso a Valdecorvos con la entrega de las primeras 74 viviendas públicas