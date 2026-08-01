Sanidade adjudica por 627.000 euros la infraestructura tecnológica para el centro de datos del Novo Montecelo de Pontevedra

La Xunta, a través de la Consellería de Sanidade, ha publicado la adjudicación a la empresa CIE Tecnologías SLU del suministro e instalación de la infraestructura tecnológica para la puesta en marcha del Centro de Procesamiento de Datos del Novo Hospital Montecelo de Pontevedra, por un importe de 626.974 euros.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego, el contrato tiene como objetivo dotar al hospital de un equipamiento «de vanguardia» basado en «la eficiencia y optimización energética de las instalaciones, el aumento de la disponibilidad de los servicios TIC adaptada a la demanda actual y la estandarización e implantación de tecnologías emergentes».

Así, esta nueva infraestructura dará soporte a las aplicaciones corporativas, las comunicaciones y los servicios digitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas), para «garantizar altos niveles de disponibilidad, seguridad y eficiencia energética».

Entre el equipamiento incluido en este expediente destaca la instalación de diversos armarios rack, así como el despliegue de una red de cableado de cobre y fibra óptica. El material deberá estar instalado y plenamente operativo en un plazo máximo de seis meses.

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De esta manera, el Centro de Procesamiento de Datos del Nuevo Montecelo contará con áreas especializadas, entre ellas salas de servidores, de copias de seguridad (backup), salas LAN y WAN, además de una sala destinada a los sistemas de alimentación ininterrumpida.