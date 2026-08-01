Pontevedra padece el mes de julio más seco del siglo y el Lérez agrava su falta de agua

Ni una gota, al menos de forma oficial en las estadísticas de MeteoGalicia. No llueve nada desde finales de junio y el mes de julio concluyó ayer como el más seco del siglo, solo igualado con el de 2020: cero litros por metro cuadrado en todo el mes. Aunque hubo alguna tormenta con lluvia, fue de tan escasa magnitud en la ciudad que no se refleja en el balance oficial.

Esta falta total de precipitaciones mantiene al río Lérez bajo mínimos y se agrava la prealerta por escasez de agua decretada por Augas de Galicia el pasado día 8, prorrogada quince días después. De este modo, Pontevedra, y toda la ría, afrontan desde hoy el mes de agosto con la amenaza de la sequía en el horizonte. Miles de visitantes afrontan su veraneo en el mes turístico por excelencia, cuando se multiplica la población. Y lo hace, de momento, con recomendaciones de reducir al máximo el consumo y prohibiciones de llenar las piscinas con agua municipal, entre otras. Eso sí, para el lunes se anuncian las primeras lluvias de los últimos 35 días, aunque no parece que sean suficientes para levantar la prealerta.

A lo largo del mes de julio, MeteoGalicia registró cero litros en su estación de Campolongo, que subió a uno en la de Lourizán. Tampoco llovió en el Castrove (Poio) y fueron uno en Ponte Caldelas, dos en Marín, cuatro en Sanxenxo, A Lanzada y Rebordelo (Cerdedo Cotobade) y llegó a once en Caldas.

Los cero litros de Pontevedra igualan la marca de julio de 2020, mientras que en 2025 apenas se llegó a siete y solo fueron tres en 2022. En cambio, en 2024 se llegó en todo el mes a 40 litros por metro cuadrado, mientras que el récord de precipitaciones de este siglo en Pontevedra se alcanzó en 2003, con 123 litros en la estación de Lourizán. Ese año aún no estaba en servicio la de Campolongo.

En medio de esta situación, Augas de Galicia mantiene la opacidad sobre el caudal del río Lérez en su estación de medición en Monte Porreiro. solo ofrece los datos del nivel, que ayer estaba por debajo de los tres metros, una altura que se mantiene desde hace días. El embalse del Pontillón, por su parte, estaba esta semana al 83,5% de ocupación.

Ante esta falta de datos, el Concello ha emitido un comunicado en el que señala que « mantiene el estado de prealerta en lo que respecta al abastecimiento de agua y a la situación ecológica del río Lérez». La alcaldesa accidental, Eva Vilaverde, recuerda que se preguntó a Augas de Galicia sobre el estado del río Lérez y los avisos vigentes. Sin embargo, la administración local no dispone de ningún dato nuevo y desde hace más de una semana, el Concello no recibe datos relativos a la altura ni al caudal del río».

Añade que «mientras la Xunta no nos transmita ni comunique los datos de altura ni de caudal, no podemos tomar ninguna medida nueva y estamos a la espera de recibir estas determinaciones y las correspondientes recomendaciones oficiales de la administración autonómica para poder evaluar con precisión el estado de los recursos hídricos».

En todo caso, el gobierno local insiste en lanzar un «mensaje de tranquilidad a la ciudadanía», pero también hace un «llamamiento a la colaboración de toda la población para que hagan un «uso responsable y cauteloso del agua de consumo doméstico, evitando cualquier tipo de gasto superfluo para garantizar las reservas y el buen funcionamiento del sistema de abastecimiento en las próximas semanas».

Por su parte, Augas de Galicia decretó el 8 de julio, antes que muchos otros años, la prealerta por escasez de agua en el Lérez, una medida que prorrogó el día 24, con una veintena de municipios afectados: Pontevedra, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa, así como el ourensano de Beatriz.

En estos municipios se recomienda a la población realizar un uso el más responsable posible del agua, evitando las actividades que más consumo generan, como lo llenado de piscinas o el arroyo con agua potable, así como tener especialmente presentes las buenas prácticas en el hogar, como ducharse en vez de bañarse, utilizar las funciones eco de los electrodomésticos o evitar malgastar recursos cerrando la llave cuando no se esté utilizando.

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La Oficina Técnica da Seca también recomienda a los ayuntamientos afectados por la prealerta que minimicen los consumos municipales de agua que no sean esenciales, como el baldeo de calles, el riego de parques y jardines o las duchas de agua potable de las playas. En concreto, entre las acciones que propone adoptar a nivel municipal en las zonas con un escenario de escasez moderada «está el incremento de la frecuencia del control y vigilancia de los indicadores y el intercambio y actualización de información de la evolución de los caudales».