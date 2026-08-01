Pontevedra instalará un Punto Violeta durante la Peregrina y la Feira Franca

El Concello de Pontevedra volverá a instalar un Punto Violeta durante las principales jornadas de las Festas da Peregrina y de la Feira Franca con el objetivo de prevenir las violencias machistas y ofrecer atención, información y acompañamiento en caso de que se produzca alguna agresión.

El dispositivo estará ubicado en la Praza de Ourense los días 8, 9 y 15 de agosto, coincidiendo con los fines de semana de mayor afluencia de las fiestas patronales, y volverá a ponerse en marcha el 5 de septiembre, durante la celebración de la Feira Franca.

El horario de funcionamiento será desde las 22.00 horas hasta las 6.00 de la madrugada, cubriendo así las franjas de mayor actividad nocturna. El Punto Violeta contará con un espacio reservado para garantizar la confidencialidad de las personas que soliciten información, asesoramiento o necesiten presentar una denuncia.

El servicio estará atendido por dos profesionales especializadas en igualdad, una de ellas psicóloga experta en violencia de género. Además de ofrecer información y sensibilización, el dispositivo actuará como un espacio seguro para atender posibles situaciones de violencia sexual o machista que puedan producirse durante las celebraciones.

La iniciativa estará coordinada por el Centro de Información á Muller (CIM) y la Concellería de Igualdade, en colaboración con el operativo municipal de seguridad integrado por la Policía Local y Protección Civil, con el fin de facilitar una respuesta rápida y coordinada en caso de que sea necesario intervenir.

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Con esta medida, el Concello busca reforzar la prevención y la atención durante algunos de los eventos con mayor concentración de público del verano en Pontevedra, promoviendo unas fiestas más seguras y libres de violencias machistas.