El Pontevedra comenzará la liga el viernes 28 en Avilés

El Pontevedra CF ya conoce la fecha y la hora exactas de su estreno en la temporada 2026-2027. El conjunto granate abrirá la liga el viernes 28 de agosto a las 19.00 horas frente al Real Avilés Industrial, en el estadio Román Suárez Puerta.

El equipo dirigido por Rubén Domínguez comenzará así lejos de Pasarón un nuevo curso en Primera Federación, con el objetivo de asentarse en la categoría. Enfrente tendrá a uno de los clubes que más movimiento está protagonizando durante el mercado estival.

El partido supondrá además el reencuentro con Yago Iglesias, antiguo entrenador del Pontevedra y actual técnico del Real Avilés. El preparador gallego dirige esta temporada un proyecto que está siendo uno de los más activos en la configuración de su plantilla durante el verano, con un notable protagonismo en el mercado de fichajes.

La primera oportunidad para ver al equipo en Pasarón llegará una semana después, cuando reciba al Arenas Club en una jornada que coincidirá con la celebración de la Feira Franca. Ese mismo rival volverá a cruzarse con los granates en el cierre del campeonato, previsto para finales de mayo en Guetxo.

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El comienzo del calendario permitirá además al Pontevedra enlazar dos partidos consecutivos como local. Tras medirse al Arenas Club, el equipo de Rubén Domínguez volverá a jugar ante su afición en la tercera jornada, frente al filial del Athletic Club.