Pontevedra bate récord de afiliación con 31.977 personas en alta en junio

El empleo en Pontevedra cerró junio con un nuevo máximo histórico. El municipio alcanzó las 31.977 personas afiliadas a la Seguridad Social, la cifra más elevada del registro estadístico del Instituto Galego de Estatística (IGE), que comienza en abril de 2011. Nunca antes se había contabilizado un número tan alto de trabajadores residentes en la ciudad.

La llegada del verano permitió sumar 319 afiliados con respecto a mayo, un incremento mensual del 1%, pero el avance va más allá del habitual impulso estacional de estas fechas, ya que Pontevedra cuenta con 895 trabajadores más que en junio de 2025, lo que supone un crecimiento interanual del 2,9%.

El nuevo registro supera además en 230 personas el anterior techo de afiliación, que se había alcanzado en agosto del año pasado con 31.747 trabajadores. Junio de 2026 mejora así la marca lograda en plena temporada estival de 2025 y confirma la evolución ascendente que el empleo local ha mantenido durante los últimos meses.

Las mujeres continúan siendo mayoría entre la población afiliada del municipio y también protagonizan una parte importante del crecimiento. Al cierre de junio había 16.594 trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social, el 51,9% del total, frente a 15.383 hombres.

La distancia entre ambos grupos se ha ampliado ligeramente durante el último año. Desde junio de 2025, la afiliación femenina aumentó en 514 personas, mientras que la masculina lo hizo en 381. De este modo, las mujeres aportaron más del 57% de los nuevos trabajadores incorporados en los últimos doce meses.

El otro gran motor de la subida es la población extranjera, que mantiene un crecimiento muy superior al del conjunto del mercado laboral. Pontevedra contabilizaba en junio 2.212 afiliados de nacionalidad extranjera, 428 más que un año antes, después de experimentar un incremento del 24%.

Los trabajadores españoles también aumentaron, aunque a un ritmo mucho más moderado, con 467 afiliados más y un total de 29.765. Pese a que los extranjeros representan únicamente el 6,9% de la población afiliada, suponen cerca del 48% de todo el crecimiento registrado desde junio de 2025. Prácticamente uno de cada dos nuevos trabajadores incorporados durante el último año es extranjero.

La evolución por edades refleja un notable avance entre los más jóvenes. Los menores de 25 años alcanzaron los 1.675 afiliados, 147 más que un año antes, mientras que el grupo de 25 a 29 años creció en 206 personas y se situó en 2.319. En conjunto, la afiliación entre los menores de 30 años aumentó cerca de un 10%.

Este repunte convive, sin embargo, con una estructura laboral marcada por el elevado peso de las edades intermedias y avanzadas. Los grupos más numerosos son los de 45 a 49 años, con 5.223 afiliados, y los de 50 a 54, con 5.061. También crece con fuerza el colectivo de 60 o más años, que suma 3.887 trabajadores, 256 más que en junio de 2025, mientras que la principal caída se concentra entre los 40 y 44 años, con 239 menos.

El régimen general concentra la mayor parte del empleo y representa prácticamente todo el avance de los últimos doce meses. En junio reunía 26.488 de las 33.218 afiliaciones contabilizadas en Pontevedra –el número de afiliaciones es superior al de personas porque un mismo trabajador puede mantener más de un alta laboral–, cerca del 80% del total.

En el último año, el régimen general incorporó 896 afiliaciones, frente al aumento de solo siete entre los trabajadores autónomos, que alcanzaron las 5.324. El resto se reparte entre el sistema especial de empleados del hogar, con 976 afiliaciones; el régimen del mar, con 405, y el agrario, con 25.

El comercio se mantiene como la principal actividad económica del municipio por volumen de empleo, con 5.264 afiliaciones, el 15,8% del total. Por detrás se sitúan la sanidad y los servicios sociales, con 4.210; la industria, con 2.942; la hostelería, con 2.876; la Administración pública, con 2.537; la educación, con 2.398, y la construcción, con 2.233.

Desde comienzos de 2026, Pontevedra ha ganado 958 afiliaciones y la hostelería ha sido responsable de 407, más del 42% del incremento. También contribuyeron el comercio, con 114 nuevas altas; la industria, con 111; la sanidad y los servicios sociales, con 93; la construcción, con 77, y la Administración pública, con otras 70.

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El impulso del verano se aprecia especialmente en la evolución del último mes. Entre mayo y junio, la hostelería sumó 140 afiliaciones y el comercio otras 128, mientras que la educación perdió 198, coincidiendo con el final del curso académico. La estacionalidad explica parte de la subida mensual, pero la comparación interanual y la superación del récord alcanzado el pasado verano muestran que el crecimiento del empleo en Pontevedra va más allá de un repunte puntual.