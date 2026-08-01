Poio pone a disposición un nuevo aparcamiento gratuito en Samieira

El concello de Poio ha puesto en funcionamiento un nuevo aparcamiento público y gratuito en Samieira. Un espacio situado en la PO-308, a la altura de la avenida do Covelo número 7, y que permitirá mejorar el estacionamiento general de una de las zonas con más grande afluencia de vecinos y visitantes durante el periodo estival.

El nuevo espacio permitirá estacionar durante un máximo de 24 horas seguidas, una limitación que el gobierno local impulsa, buscando favorecer la rotación de vehículos y facilitar el acceso tanto a residentes como a quienes acuden a las playas, comercios o establecimientos hosteleros de Covelo y O Laño.

El alcalde de Poio, Ángel Moldes, acompañado por el concejal de Samieira, Manuel Domínguez, visitó este viernes las nuevas instalaciones, ya abiertas al público. El regidor destacó que se trata del segundo aparcamiento gratuito habilitado por el Concello en esta zona durante el actual mandato, tras la puesta en marcha hace dos años de otro espacio junto al acceso al muelle de Covelo, con capacidad para medio centenar de vehículos.

Moldes aseguró que esta nueva infraestructura «supone un importante impulso a la movilidad y a la actividad», tanto para los vecinos como para la hostelería, el comercio y todas aquellas personas que visitan los recursos turísticos de Samieira.

El alcalde recordó además que ampliar la oferta de aparcamiento era uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno local al inicio del mandato. Según explicó, el objetivo era crear un millar de plazas de estacionamiento en todo el municipio, una cifra que, asegura, ya se ha superado.

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En los últimos tres años, el Concello ha habilitado nuevas zonas de aparcamiento en distintos puntos del municipio, entre ellas la de Combarro, con cerca de 7.000 metros cuadrados, además de los estacionamientos disuasorios de Anafáns, la finca de CocaCola y la calle do Adro, en San Salvador.