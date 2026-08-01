Tras las gangas en el comercio local

La Alameda acoge desde ayer y hasta el próximo domingo la novedad edición de Stock Marín, la feria de oportunidades del comercio local que impulsa la Asociación Comercial Local Estrela de Marín con el apoyo de la Xunta de Galicia y que reúne a una veintena de establecimientos con descuentos en numerosos productos, como moda para hombre, mujer e infantil, lencería, calzado, deporte, bisutería, artículos para el hogar, papelería material escolar y juguetería.

Uno de los concurridos puestos | R. V.

Tras la inauguración de ayer, la feria abre sus puertas de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas, mientras que el domingo el cierre se adelantará a las 21.00 horas. La entrada es gratuita.

La cita se completa con diversos sorteos. El domingo, a las 19.30 horas, se celebrará uno presencial de 700 euros entre los clientes que hayan comprado en alguno de los establecimientos participantes. El ganador recibirá el importe a través de la tarjeta de fidelización Comercio de Marín, que deberá gastar durante la propia feria en los comercios participantes, con un máximo de 50 euros por establecimiento. Además, se reparten bolsas reutilizables de la campaña Comercio Compensa, impulsada por la Xunta para fomentar un consumo sostenible y de proximidad.

A la apertura de ayer asistieron la alcaldesa, María Ramallo, y el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén. En el marco de esta iniciativa, se ha instalado también un puesto informativo de la campaña autonómica Comercio Compensa, para promover hábitos de compra más responsables, fomenta el uso de alternativas reutilizables y pone en valor el comercio de proximidad. Así, durante las tres jornadas, todas las personas que presenten un tícket de compra recibirán una bolsa de tela con la imagen de la campaña, hasta agotar existencias.

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Durante su visita, Gabriel Alén destacó la excelencia del centro comercial abierto Estrela de Marín, distinguido con una mención en los Premios Nacionales de Comercio Interior 2025. También recordó que la entidad fue una de las cinco seleccionadas por la Xunta para desarrollar una campaña extraordinaria de dinamización comercial, tras figurar entre las mejor valoradas en la convocatoria de ayudas autonómica a los centros comerciales abiertos, en la que se apoyaron un total de 56 entidades de toda Galicia. En este marco, Estrela de Marín desarrollará del 5 al 11 de octubre la acción Que é un comercio?, orientada a trasladar a la ciudadanía los valores del comercio de proximidad como espacio de confianza, atención personalizada, relación social e identidad de la villa.