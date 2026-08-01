Fauna en peligro al quedarse sin agua tramos del río de Os Gafos en Pontevedra
Vaipolorío solicita a Medio Rural el rescate de los peces atrapados en las charcas
N. D.
Colonias de truchas, anguilas y otras especies piscícolas, así como ranas y diversos macroinvertebrados que habitan en el río de Os Gafos en Pontevedra y Vilaboa se encuentran en peligro de morir a consecuencia de la falta de precipitaciones que padece la comarca desde hace semanas.
Según ha alertado la asociación Vaipolorío, varios tramos del río están sin agua, un problema que se ha detectado ya en el curso medio-alto, donde hay zonas totalmente secas.
La fauna sobrevive en las escasas charcas que aún hay disponibles a lo largo del río, por lo que el colectivo ecologista solicita a la jefatura territorial de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia el rescate y la reubicación de esta fauna fluvial.
Esta medida ya se llevó a cabo el pasado verano, pero entonces se realizó a finales de agosto, mientras que ahora ya es necesaria un mes antes, consecuencia de la falta de lluvias desde hace más de un mes.
El río de Os Gafos forma parte de la cuenca del Lérez, una zona que desde el pasado 8 de julio permanece en prealerta por escasez de agua, que se prorrogó quince días después, ante el mes de julio más seco del siglo, sin una gota de agua desde finales de junio, salvo alguna escasa precipitación tormentosa que apenas entró en los registros oficiales., A partir del lunes se anuncia la llegada de lluvia.
Una veintena de municipios de la comarca están integrados en este prealeerta por sequía y muchos de ellos han adoptado prohibiciones del uso del agua municipal para consumos superfluos como el llenado de piscinas, el lavado de coches o el riego de jardines.
El Concello de Ponte Caldelas, por su parte, ha tenido que instalar un año más una línea de sacos de arena en el río Verdugo en la captación de emergencia para crear una improvisada presa y mantener operativa la bomba que garantiza el abastecimiento de agua.
Esta medida ya tuvo que aplicarse el pasado año y esta vez ya se ha comunicado a Augas de Galicia.
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