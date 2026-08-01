Detenido en Pontevedra tras dar él mismo la pista de que era buscado por un juzgado

Agentes de la Policía Local de Pontevedra detuvieron a un hombre sobre el que pesaba una requisitoria judicial de detención y presentación emitida por el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra. Lo más curioso es que fue el propio individuo el que dio la pista a los policías para descubrir que era buscado por un delito contra la seguridad vial.

La intervención se produjo alrededor de las 8.15 horas del pasado día 24 de julio en la Plaza de España, según ha informado este sábado el Concello de Pontevedra.

Las mismas fuentes explican que una dotación policial que realizaba labores ordinarias de vigilancia y prevención procedió a identificar a un hombre que transitaba por la zona y su reaccionó no pudo ser más llamativa: preguntó a los agentes si tenía «algo pendiente a nivel judicial», según detalla la información municipal.

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Realizada la consulta en la base de datos policiales, se comprobó que el hombre figuraba como reclamado por la autoridad judicial en relación a un delito contra la seguridad vial, por lo que se procedió a su detención para ser trasladado a las dependencias policiales y finalmente ponerlo a disposición judicial.