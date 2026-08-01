Atascos en la autovía do Salnés para acceder a Sanxenxo

Primer día de agosto, inicio de las vacaciones, sábado, en plena operación salida y sol y calor. Es la combinación perfecta para que las carreteras que conducen a la costa se llenen de coches. La PO-308 a su paso por Poio y Sanxenxo, la N-550 por Marín y Bueu y, sobre todo, la autovía do Salnés entre Curro y Sanxenxo y su prolongación hacia la playa de A Lanzada, son algunos de los viales que registran retenciones y tráfico lento durante la jornada, tanto para acudir a los arenales por la mañana, como en el regreso vespertino.

Así sucede, por ejemplo, en el tramo final de la autovía do Salnés, en los accesos a Sanxenxo, donde este mediodía se producen largas colas para llegar a la localidad y para continuar por el corredor de dos carriles hasta A Lanzada. La Dirección General de Tráfico alerta de que desde las 12.30 horas aproximadamente el nivel circulatorio es amarillo por tráfico lento en los dos carriles de ese tramo del vial.

Añade que los principales problemas se registran entre los kilómetros 17 y 19, entre el polígono de Nantes y el nudo de salida hacia Sanxenxo, sin afectar, por el momento, a otros tramos de la autovía.

Se trata de un panorama habitual todos los fines de semana de verano, en especial en agosto, en este vial de dos carriles en cada sentido y que es una de las carreteras de titularidad autonómica con más tráfico de Galicia.

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La denominada AG-41 ya rebasa en los meses estivales la barrera de los 40.000 vehículos diarios. Según la Memoria de Tráfico de Galicia de la Consellería de Infraestructuras, durante el mes de agosto del año pasado, la IMD (Intensidad Media Diaria) en el tramo comprendido entre las salidas de Nantes y Sanxenxo fue de 40.156 vehículos al día. En 2024, la IMD en ese mismo tramo durante el mes de agosto había sido de 39.300 automóviles diarios.