Un amplio catálogo de obras transforma la ciudad este verano

Pontevedra llega a agosto con numerosos frentes de obra abiertos y actuaciones en distintas fases de ejecución. A las intervenciones en el Gafos, Luis Seoane, Rúa do Santo y Casimiro Gómez se suman la renovación del firme de una treintena de calles y proyectos todavía pendientes de adjudicación. Tal y como apuntó la alcaldesa accidental, Eva Vilaverde, los trabajos avanzan a buen ritmo y según los plazos previstos.

Uno de los focos principales se encuentra en el río Gafos. En el entorno de la estación continúa la obra de emergencia para instalar el colector bajo la avenida, mientras que en Campolongo avanza la intervención para descubrir y recuperar otro tramo del río y ya se ha retirado una parte importante de la placa que cubría el cauce. La siguiente fase implicará desmontar los columpios del parque para ampliar el área de trabajo. Es una de las actuaciones más visibles de las que están actualmente en ejecución por la transformación que supondrá para este espacio urbano.

La Rúa do Santo se incorporó esta misma semana al mapa de obras. Los primeros trabajos se centran en la colocación de tuberías y canalizaciones en coordinación con la Xunta. También continúan, de acuerdo con las previsiones municipales, las actuaciones en las calles Luis Seoane y Casimiro Gómez, aunque todavía deberán convivir durante las próximas semanas con las limitaciones propias de cualquier reforma urbana.

En una fase anterior se encuentra la futura pasarela de Doce de Novembro. Ramírez y Covsa son las dos empresas que han presentado ofertas y el Concello espera ahora los informes técnicos necesarios para resolver la adjudicación y dar paso a la ejecución.

Este conjunto de intervenciones coincide con la campaña de renovación del asfaltado de unas 30 calles urbanas, que obliga a aplicar dispositivos específicos de tráfico. El Concello defiende que, según el criterio de los técnicos, el verano ofrece las mejores condiciones para trabajar sobre el firme y calcula que el buen tiempo puede prolongar entre dos y tres años su durabilidad.

En este sentido, Vilaverde agradeció la paciencia de los vecinos de las zonas afectadas, y de la ciudadanía en general, ante unas molestias que considera inevitables, pero que permitirán mejorar la ciudad para los próximos años.

El catálogo de actuaciones se extiende también al rural. El gobierno local ha aprobado la ampliación de un 20% (el máximo permitido legalmente) del contrato adjudicado a EC Casas para conservar las vías municipales. La cuantía para el periodo de dos años pasa de 840.000 a 1.008.000 euros, tras incorporar 168.000 euros adicionales.

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El refuerzo permitirá ejecutar más reparaciones de firmes, muros y sistemas de drenaje en las parroquias, además de responder con mayor rapidez ante las incidencias. El Concello reconoce que los temporales pueden provocar daños inevitables, pero confía en que un mantenimiento más intenso ayude a anticiparse a los problemas y reduzca la necesidad de obras de emergencia.