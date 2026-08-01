Afectados por el suelo residencial de San Mauro buscan apoyos en otros concellos

Mientras la Xunta «invita» a los propietarios de terrenos del proyecto de suelo residencial de San Mauro a unirse a la iniciativa e integrarse en este desarrollo urbanístico, la plataforma de afectados por este plan avanza en el sentido contrario y buscan «aliados» en otros municipios gallegos con planes similares. La intención es crear una plataforma única con el fin de amplificar su rechazo a las expropiaciones previstas, de suelo y edificaciones, para obtener los terrenos de aquellos que no se sumen a la promoción.

Hace unos días, el colectivo celebró una asamblea, en la que se informó de los contactos mantenidos con los representantes de los otros seis proyectos de interés autonómico que actualmente están en marcha en Galicia, además de otros previstos para el futuro.

La entidad señala que este intercambio de información permitió conocer las actuaciones desarrolladas en otras localidades y compartir propuestas para hacer frente a estos proyectos.

La plataforma pontevedresa tiene contabilizados otros trece planes en Galicia, en distintos grados de desarrollo. En la provincia de Pontevedra, además del de San Mauro, hay dos en Vigo, uno en Vilagarcía, otro en Marín, uno más en Sanxenxo , otro en Cangas y otro en Porriño. En Lugo hay dos, tres más en A Coruña y uno en Ourense.

Entre las iniciativas acordadas figura impulsar una mayor coordinación entre los colectivos de las distintas ciudades afectadas con el objetivo de constituir un frente común ante la Xunta y de los concellos implicados. Los afectados señalan que esta colaboración podría traducirse en la organización de acciones de protesta conjuntas, aún pendientes de concretar y consensuar con los diferentes colectivos vecinales.

También reclaman datos sobre el número de viviendas de la Xunta, bancos y la entidad estatal Casa 47 y sobre el parque de pisos vacíos en cada municipio, ya que sostienen que se podrían sacar al mercado sin expropiar terrenos particulares para habilitar nuevas viviendas.

Noticias relacionadas

En la reunión participaron también representantes de afectados de Lugo y miembros del colectivo pontevedrés participaron en asambleas celebradas en otras ciudades gallegas para reforzar la coordinación entre los distintos movimientos vecinales. La plataforma considera que este proceso «favorece el nacimiento de un movimiento de ámbito gallego contrario a los proyectos de interés autonómico vinculados a la promoción de vivienda», al entender que «responden a un modelo de desarrollo especulativo».