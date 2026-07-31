Urbana Monte Porreiro da un salto de calidad con cuatro artistas referentes

El festival Urbana Monte Porreiro regresará los próximos 4 y 5 de agosto con un cartel que busca consolidar la cita como uno de los principales escaparates de la música urbana emergente en Galicia. El evento, organizado por el Concello de Pontevedra, volverá a celebrarse en el Mirador de Monte Porreiro, con entrada gratuita y conciertos a partir de las 21.00 horas.

La programación fue presentada este viernes por el concejal de Festas, Demetrio Gómez, quien destacó el esfuerzo realizado por el Concello para reforzar la oferta cultural de este verano. Según explicó, Urbana Monte Porreiro es uno de los festivales que mejor refleja ese crecimiento, tanto por la calidad de los artistas como por la personalidad propia que ha adquirido con el paso de los años.

Gómez aseguró que el festival «da un salto de calidad» en esta edición y recordó que algunos de los artistas incluidos en el cartel tendrían ya nivel suficiente para actuar en escenarios principales de las fiestas de la ciudad. Sin embargo, el Concello optó por mantenerlos en Monte Porreiro para seguir reforzando la identidad del festival y convertirlo en una referencia dentro del panorama urbano gallego.

La primera jornada, el martes 4 de agosto, contará con la actuación de Daniela Garsal, artista canaria que fusiona géneros como el soul, el pop y los ritmos latinos. Compartirá escenario con 9Louro, uno de los nombres gallegos del momento dentro de la música urbana y uno de los artistas con mayor proyección del verano tras agotar en muy poco tiempo las entradas para algunos de sus conciertos.

El miércoles 5 será el turno de Kid Mount y Al Safir. Este último será uno de los grandes reclamos del festival gracias a una propuesta que combina el rap más clásico con sonidos actuales y letras de marcado contenido social, consolidándose como uno de los artistas más destacados del cartel.

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En conjunto, los cuatro artistas programados suman cerca de 1,6 millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que, según destacó el edil, demuestra el crecimiento del festival y el nivel de las propuestas seleccionadas.