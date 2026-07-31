Sanxenxo supera el 75% de ocupación en julio pese a acortarse las estancias

Sanxenxo cerró julio con una ocupación media del 75,74%, tres puntos porcentuales más que en el mismo mes del año pasado. El balance del sector turístico es positivo, aunque los empresarios constatan cambios en el comportamiento de los visitantes, con estancias más cortas y una mayor contención del gasto.

Los campings registraron los mejores datos del mes, con una ocupación media del 82,67%. A continuación se situaron los hoteles de cuatro estrellas, que alcanzaron el 81,21%, pese a que el sector aprecia una reducción de la demanda en los establecimientos de gama media y alta.

Los hoteles de dos estrellas cerraron julio con un 77,63% de sus plazas ocupadas, mientras que los apartamentos turísticos llegaron al 76,73%. Por debajo de la media municipal quedaron los hoteles de tres estrellas, con un 70,12%, y los establecimientos de una estrella y pensiones, con un 66,07%.

Si se analizan conjuntamente los hoteles de una a cuatro estrellas adheridos al Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), la ocupación media se situó en el 73%. El crecimiento de los hoteles de dos estrellas, los apartamentos y los campings permitió compensar el menor comportamiento de otras categorías y mejorar el resultado global de julio de 2025.

El presidente del Consorcio, Alfonso Martínez Cacheda, considera que las cifras confirman la fortaleza y estabilidad del destino, aunque reconoce una menor demanda en los alojamientos de gama media y alta. El avance de los hoteles de dos estrellas, los apartamentos y los campings permitió compensar esa caída y superar el resultado de julio de 2025.

Martínez Cacheda destacó además el trabajo de los establecimientos para mantener la calidad durante la temporada alta. «Año a año y a pesar de las dificultades, consiguen mantener la estabilidad de sus plantillas», señaló, antes de subrayar que el objetivo es seguir garantizando buenos niveles de servicio.

El visitante continúa siendo mayoritariamente nacional, aunque el mercado portugués mantiene también un peso destacado.

El sector encara ahora agosto, tradicionalmente el mes de mayor actividad turística en Sanxenxo, con buenas expectativas. Los empresarios confían en mantener los niveles de ocupación, aunque la evolución del consumo y las reservas de última hora volverán a ser determinantes.

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Martínez Cacheda destacó también el esfuerzo de los establecimientos para mantener sus plantillas y los niveles de servicio durante la temporada alta, en un contexto marcado por las dificultades para encontrar personal y por el aumento de los costes de explotación.