Pontevedra roza los dos mil contratos cada mes y casi el 70% son indefinidos

Pontevedra registró 2.847 nuevos contratos durante el pasado mes de junio, un 29,3% más que en el mismo mes de 2025, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). Se trata de la cifra de contratación más elevada para un mes de junio desde 2021 y también supone una fuerte aceleración respecto a los primeros cinco meses del presente ejercicio.

El resultado también supera ampliamente los de los últimos años. La contratación aumentó un 37,7% respecto a junio de 2024, un 26,4% frente al mismo mes de 2023 y un 19,7% en comparación con 2022. La ciudad se quedó, además, a solo 15 contratos de igualar los 2.862 contabilizados en junio de 2021.

La recuperación todavía no permite alcanzar las cifras anteriores a la pandemia. En junio de 2019 se habían formalizado 3.082 contratos, un 7,6% más que este año. El dato de 2026 representa así el mejor resultado de los últimos cinco años, pero continúa por debajo de los máximos de la etapa previa a la crisis sanitaria.

El sector servicios volvió a concentrar la mayor parte de la actividad, con 2.415 contratos, un 30,6% más que en junio del año pasado. Es también su cifra más alta desde 2019 y supera en un 40,2% el resultado de junio de 2024 y en un 32,4% el correspondiente a 2023.

El predominio de los servicios es habitual con el inicio del verano, pero este año se produjo con un volumen de contratación sensiblemente superior. El sector representó el 84,8% de todos los contratos formalizados en la ciudad, un porcentaje muy parecido al 84% registrado en junio de 2025. La principal diferencia no está, por tanto, en su peso, sino en la intensidad del crecimiento.

La evolución desde enero muestra que el gran salto se concentró en junio. Pontevedra había comenzado el año con 1.586 contratos en enero y 1.553 en febrero. La cifra aumentó después hasta 1.791 en marzo, 1.839 en abril y 1.859 en mayo, antes de avanzar hasta los 2.847 del último mes analizado.

La contratación creció así un 53,1% entre mayo y junio. De los 988 contratos adicionales contabilizados en ese periodo, 907 correspondieron a los servicios, que concentraron cerca del 92% del incremento mensual. El inicio del verano rompió, por tanto, con la evolución moderada que se venía observando desde febrero.

Durante los seis primeros meses de 2026 se formalizaron en Pontevedra 11.475 contratos, de los que 9.260 estuvieron relacionados con los servicios. Este sector reunió el 80,7% de toda la contratación registrada desde enero, consolidándose como el principal motor del mercado laboral local.

La subida de junio se extendió, no obstante, al resto de las actividades. La construcción alcanzó 94 contratos, un 44,6% más que un año antes; la agricultura y la pesca crecieron un 27,3%, hasta 42, y la industria contabilizó 296, un 16,1% más. También hubo un equilibrio prácticamente total por sexos, con 1.429 contratos firmados por mujeres y 1.418 por hombres.

La evolución anual también muestra una mejora de la contratación estable en Pontevedra. La ciudad registró 7.581 nuevos contratos indefinidos en 2025, un 6,8% más que el año anterior, y esta modalidad supuso algo más del 28% de las nuevas contrataciones, mientras las conversiones de contratos temporales en indefinidos alcanzaron las 662.

La tendencia fue diferente en el resto de los municipios de la comarca, donde los indefinidos descendieron alrededor de un 4,8% en 2025, al pasar de 8.870 a 8.444.

Mejora comarcal

El crecimiento alcanzó igualmente a la mayoría de los municipios de la comarca de Pontevedra. Sin contar la capital, los concellos del entorno sumaron 3.419 contratos en junio, un 21,5% más que en el mismo mes del año anterior. En conjunto, alcanzaron su mejor dato para un mes de junio desde 2021.

Sanxenxo contabilizó 847 contratos, un 24,9% más, y consiguió su mejor junio desde 2022. Poio alcanzó los 555, con un crecimiento del 28,8%, mientras Caldas de Reis llegó a 375 y mejoró un 36,4%. También destacaron Cuntis, con una subida del 38,9%, y Barro, con un 36,4% más. Ambos municipios obtuvieron su mejor resultado desde 2019.

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Marín registró 848 contratos, un 10,7% más que en junio de 2025, aunque continúa en niveles históricamente bajos, ya que se trata de su segundo peor dato para este mes desde 2013. Campo Lameiro encabezó porcentualmente las subidas, con un 60,9%, pero pasó de solo 23 a 37 contratos. Portas fue la única excepción a la mejoría generalizada, con 66 contratos y una caída interanual del 23,3%. n