Pontevedra prueba un baño público adaptado para personas con necesidades de apoyo
El Concello impulsa un proyecto piloto que servirá de modelo para crear una red de aseos inclusivos en distintos puntos de la ciudad. El primero se sitúa en el mercado municipal
El Mercado de Abastos de Pontevedra contará con un nuevo baño público adaptado que servirá como proyecto piloto para la futura implantación de una red de aseos inclusivos en distintos espacios de la ciudad. La iniciativa fue presentada este viernes por la concelleira de Benestar Social, Anabel Gulías, acompañada por Eva Vilaverde y la arquitecta responsable del proyecto, Rosa Magdalena.
Durante la visita, Gulías explicó que el nuevo aseo ha sido diseñado teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por las entidades sociales y las personas usuarias, con el objetivo de ofrecer un espacio realmente accesible e inclusivo. «Lo importante era trabajar conjuntamente con las asociaciones para comprobar que responde a sus necesidades y recoger posibles mejoras antes de extender este modelo a otros puntos de la ciudad», señaló.
La concejala destacó que este baño pretende dar respuesta a personas con grandes necesidades de apoyo, incorporando equipamientos específicos que no suelen estar presentes en los aseos adaptados convencionales, como una camilla o un sistema de elevación que facilite la asistencia de personas con movilidad reducida.
El objetivo del Concello es que esta actuación sea el punto de partida de una red de aseos inclusivos repartidos por Pontevedra. Según avanzó Anabel Gulías, hay planes para que el siguiente se ubique en la Praza do Concello y posteriormente se continuará ampliando la red mediante acuerdos tanto con instalaciones municipales como con entidades privadas.
En este sentido, explicó que el Ayuntamiento ya trabaja en convenios con aparcamientos de la ciudad para instalar este tipo de equipamientos cuando las dimensiones lo permitan. La elección de espacios que ya disponen de personal y servicios de limpieza responde, según indicó, a la necesidad de garantizar un mantenimiento adecuado y un control permanente de las instalaciones.
«Queremos que Pontevedra siga avanzando también en materia de inclusión y accesibilidad», afirmó la concejala, que subrayó que la colaboración entre los técnicos municipales y las asociaciones ha sido clave para desarrollar un proyecto adaptado a las necesidades reales de los usuarios.
Con esta iniciativa, el Concello busca ampliar la oferta de servicios accesibles en la ciudad y facilitar la autonomía y la participación de las personas con discapacidad y sus familias, incorporando un recurso que hasta ahora apenas existía en los espacios públicos del municipio.
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