O Espiñeiro y Rafael Picó, eje un año más de las fiestas de San Roque de Portonovo

Un tramo de la calle Rafael Picó y el parque de O Espiñeiro serán un año más el escenario principal de las fiestas de San Roque de Portonovo, lo que obliga a cortar al tráfico ese vial y habilitar los accesos desde la zona del Mercado o la zona de A Perla, pero que también permite mantener libre el aparcamiento del varadero del Puerto. Serán cinco días de fiesta entre el 14 y el 18 de agosto.

El concejal de Cultura y Eventos, Xoán Pérez, presentó el programa de las fiestas de San Roque. Lo hizo en el Mirador de A Peixeira, figura emblemática en Portonovo, que es la imagen escogida para el cartel de esta edición. «O obxectivo é que veciños e visitantes desfruten de Portonovo e de tódalas actividades que propoñemos», dijo.

Tras estrenarse esta nueva ubicación el pasado año, el Concello valora el resultado como un «éxito» y ha decidido repetir, por lo que las atracciones infantiles volverán a concentrarse en un tramo de Rafael Picó y el parque de O Espiñeiro manteniendo disponibles las 80 plazas del varadero.

La programación arrancará el próximo viernes, 14 de agosto, con el Día do Mariñeiro. El entorno de la lonja acogerá la tradicional sardiñada popular gratuita que estará amenizada por Voces de Sempre y Portonovo Canta. Por la noche, la verbena correrá a cargo de las orquestas Atenas y Charleston Big Band.

El sábado, 15 de agosto, Día de Santa María de Adina, los pasacalles darán inicio a la jornada festiva y servirán como previa a las celebraciones litúrgicas en honor a Santa María de Adina. A las 19 horas, se procederá a la bajada de los santos a la capilla de Santa Catalina desde la iglesia de Adina.

El domingo, 16 de agosto, será el día grande de San Roque con pasacalles y misa, así como la tradicional Procesión do Encontro en la marquesina de Portonovo. A las 19 horas se celebrará la Misa en honor a San Roque y la posterior ofrenda de Os Gatiños. La verbena correrá a cargo de Marbella y Alkar. Por la noche, el espectáculo pirotécnico contará con una importante novedad para que tenga una mayor vistosidad. Se lanzarán desde una plataforma en el mar, justo enfrente de la playa de Baltar.

El lunes, 17 de agosto, Día del Carmen, la jornada dará comienzo con un pasacalles y un concierto de la Banda de Música de Sanxenxo. Por la tarde, se celebrará la tradicional misa en honor a la Virgen del Carmen. Por la noche, Panorama y Studio 21 DJ se encargarán de amenizar la noche.

El martes 18, Día do Can, tendrá lugar la Carrera Popular IV Memorial Rafael González ‘Michu’. La inscripción en la prueba ya está abierta desde hoy. De 17.30 a 21.30 horas, la zona de atrás de la lonja será el epicentro de los juegos populares y el Desfile de Disfraces de Cans.

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A partir de las 22.30 horas, la verbena correrá a cargo de París de Noia y DJ Paco Vulkano. El miércoles, 19 de agosto, se celebrará el Día do Neno con precios especiales en las atracciones. Todos los días habrá una hora sin ruido, de 19.00 a 20.00 horas, como medida inclusiva para que personas con autismo o sensibilidad al ruido disfruten de las atracciones.