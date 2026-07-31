La Ludoteca de Verán de Caldas cubre todas las plazas de la primera quincena de agosto

El alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, visitó este viernes a los niños que participaron en el primer mes de la Ludoteca de Verán, una iniciativa puesta en marcha por el Concello para facilitar la conciliación laboral y familiar. Pérez Gulín entregó unos diplomas acreditativos. Durante estos 31 días iniciales tomaron parte en la iniciativa alrededor de 200 niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, que participaron en actividades como La Feira da Creatividade de la ‘Ludo lúdica’ y el espacio de juegos y deportes de la ‘Ludo deportiva’.

La Ludoteca de Verán se desarrolla en las dependencias del CEIP Alfonso VII, en horario de mañana, aunque también incluye excursiones y actividades fuera del recinto. Durante el mes de julio, la naturaleza fue protagonista, gracias a las visitas realizadas a lugares de referencia de Caldas de Reis, como el remodelado Xardín Botánico, la Fervenza de Segade o las Pozas de A Tafona. También se organizaron excursiones a otros lugares de Galicia, como la playa de O Terrón o las dunas de Corrubedo.

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En estas semanas se llevaron a cabo, al mismo tiempo, juegos cooperativos, talleres artísticos, actividades musicales y muchas otras propuestas que permitieron desarrollar la imaginación, la convivencia y la creatividad de las crianzas. A todo esto hay que añadir citas especiales que se llevaron a cabo en colaboración con clubes y entidades de Caldas de Reis, como el taller de taekwondo y baile impartido por el Número Phi o las sesiones de baloncesto promovidas por el Club As Urracas, sin olvidar el Día de los Abuelos, con usuarios y usuarias del Fogar do Maior. «El balance de este mes de julio es muy positivo», señaló Jacobo Pérez, que expresó su agradecimiento a las familias «por la confianza depositada en el equipo de la Ludoteca». Aún quedan plazas libres para la segunda quincena de agosto, ya que la primera está completa.