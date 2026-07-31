Caldas
La Ludoteca de Verán de Caldas cubre todas las plazas de la primera quincena de agosto
Concluye el turno de julio con cerca de 200 participantes
El alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, visitó este viernes a los niños que participaron en el primer mes de la Ludoteca de Verán, una iniciativa puesta en marcha por el Concello para facilitar la conciliación laboral y familiar. Pérez Gulín entregó unos diplomas acreditativos. Durante estos 31 días iniciales tomaron parte en la iniciativa alrededor de 200 niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, que participaron en actividades como La Feira da Creatividade de la ‘Ludo lúdica’ y el espacio de juegos y deportes de la ‘Ludo deportiva’.
La Ludoteca de Verán se desarrolla en las dependencias del CEIP Alfonso VII, en horario de mañana, aunque también incluye excursiones y actividades fuera del recinto. Durante el mes de julio, la naturaleza fue protagonista, gracias a las visitas realizadas a lugares de referencia de Caldas de Reis, como el remodelado Xardín Botánico, la Fervenza de Segade o las Pozas de A Tafona. También se organizaron excursiones a otros lugares de Galicia, como la playa de O Terrón o las dunas de Corrubedo.
En estas semanas se llevaron a cabo, al mismo tiempo, juegos cooperativos, talleres artísticos, actividades musicales y muchas otras propuestas que permitieron desarrollar la imaginación, la convivencia y la creatividad de las crianzas. A todo esto hay que añadir citas especiales que se llevaron a cabo en colaboración con clubes y entidades de Caldas de Reis, como el taller de taekwondo y baile impartido por el Número Phi o las sesiones de baloncesto promovidas por el Club As Urracas, sin olvidar el Día de los Abuelos, con usuarios y usuarias del Fogar do Maior. «El balance de este mes de julio es muy positivo», señaló Jacobo Pérez, que expresó su agradecimiento a las familias «por la confianza depositada en el equipo de la Ludoteca». Aún quedan plazas libres para la segunda quincena de agosto, ya que la primera está completa.
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