John Balan, aún en el recuerdo en Marín y Pontevedra 18 años después de su fallecimiento

Manuel Outeda Villanueva, más conocido como John Balan, nació en Seixo (Marín) en 1934 y en las décadas de los años setenta y ochenta del siglo pasado se convirtió en todo un ídolo en ese municipio y en Pontevedra, en un recorrido prácticamente diario a bordo del «trole», viajes que convirtió en todo un espectáculo en sus demostraciones de «hombre orquesta».

Saltó a la fama con sus apariciones en televisión y su viaje a Estados Unidos para vivir la «aventura americana» y cumplir su sueño de ser cowboy.

En 2008, con 74 años de edad, falleció en el Asilo de Pontevedra. Dos años antes había recibido un homenaje en el Teatro Principal de Pontevedra con profesionales de la televisión como Xabier Fortes, Farruco, Xosé Ramón Gayoso, José María Íñigo o Jesús Quintero, además de escritores como Manuel Rivas, Alfredo Conde y Rafael Pintos.

Dieciocho años después, su recuerdo se mantiene vivo y parte de esa memoria se debe a la ofrenda floral que cada verano se realiza en el cementerio de Santo Tomé de Piñeiro, en Marín, donde está enterrado.

Este homenaje se ha realizado este viernes en el marco de la catorce edición del Son de Marín 2026, una cita que tanto este viernes como el sábado convierte a la localidad en escenario de conciertos, pasacalles, poesía y actuaciones de grupos locales.

La tradicional ofrenda floral en memoria de John Balan ha contado con el acompañamiento musical de Os de Marín, y ya por la noche, a las 21.30 horas, la Alameda Rosalía de Castro acoge el concierto «Marín Canta», con la actuación de Saljariteir@s.

Os de Marín, en el cementerio de Santo Tomé / Rafa Vázquez

Este sábado concentra el grueso del festival. Desde las 11.00 horas, Airiños de San Xulián, Os Chaneiros, Os de Marín, Zumby Kids y Gaiteiros de Carballido recorren distintos puntos del casco urbano con pasacalles simultáneos.

A esa misma hora se suceden actuaciones en varios espacios del centro. Pandereteiras Luzada actúan en la Praza 8 de Marzo; Cantareir@s de Marín, en la calle Almuíña; y Fentos e Frouma, junto a Antonio Peixoto y su armónica, en la calle Lameira. La Praza do Reloxo alberga una nueva edición de Marín In Verso.

La programación de tarde comienza a las 21.00 horas en la Alameda con un homenaje más popular y multitudinario a John Balan, presentado por Julio Santos Pena. Durante el acto también se hará una mención especial a Isabel Portosany Soto por su compromiso con la cultura marinense.

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A partir de las 22.00 horas hay conciertos simultáneos de Orquestra Cé Pantasma en la Alameda, Covers Lovers en Méndez Núñez, Maehloc en Ezequiel Massoni y Candela en el Pato Donald. A las 22.30 horas actúan Los Atómicos en el Paseo Alcalde Blanco. Son das Tabernas cierra el festival a las 23.20 horas en la Alameda Rosalía de Castro.