¿Qué frena la Vía Verde entre Pontevedra y Arcade? Las claves de un proyecto atascado

La futura Vía Verde entre Pontevedra y Arcade continúa sin una fecha clara para salir del papel. El proyecto, llamado a recuperar el antiguo trazado ferroviario como itinerario peatonal y ciclista, está atrapado en un cruce de versiones entre la Diputación de Pontevedra, el PSOE y Adif sobre los trámites pendientes y los plazos para disponer de los terrenos.

Los socialistas sostienen que Adif remitió el 18 de marzo a la Diputación un borrador del convenio, adaptado a las exigencias planteadas por la institución provincial, y aseguran que aún aguarda respuesta para poder firmarlo. La diputada en el Congreso Marica Adrio reclamó al gobierno de Luis López que dé el siguiente paso y acusó a la Diputación de ofrecer una versión que no se corresponde con la documentación disponible.

La portavoz provincial del PSOE, Ana Laura Iglesias, pidió que el proyecto deje de estar condicionado por el enfrentamiento político. «No podemos permitir que una actuación necesaria quede atrapada por cuestiones administrativas o por la falta de entendimiento entre instituciones», afirmó. Abel Losada instó asimismo al PP a «dejar la estrategia de confrontación y dejar trabajar». La formación reclama que cada administración asuma sus competencias y que se firme el convenio enviado por Adif.

La Diputación ofrece otra lectura. Su presidente, Luis López, explicó tras la Xunta de Goberno que la institución puso en marcha el proyecto cuando el Ministerio abrió la puerta a ceder el tramo y encargó a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles un estudio de viabilidad. Ese primer contrato fue cancelado, según indicó, porque faltaba información precisa de Adif sobre las zonas del antiguo trazado que podrían utilizarse.

López aseguró que el 21 de julio se firmó un nuevo contrato para elaborar ese análisis y que la Diputación mantiene conversaciones con Adif. El organismo ferroviario, añadió, asumirá la retirada de las vías, un trabajo que no se ejecutará durante los meses de mayor riesgo de incendio y que previsiblemente tendrá que esperar hasta octubre.

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El nuevo estudio tendrá un plazo de seis meses y deberá definir las alternativas de trazado antes de redactar el proyecto constructivo. Mientras no se liberen los terrenos y se aclare qué partes de la plataforma ferroviaria están disponibles, la conexión verde entre Pontevedra, Vilaboa y Arcade seguirá pendiente de resolver su principal incógnita: cuándo podrá comenzar realmente su ejecución.