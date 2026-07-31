A Festa do Mar de Combarro vuelve con Café Quijano, Depol o Panorama City como grandes reclamos

Combarro renueva su apuesta por A festa do Mar, una celebración que pone en el epicentro la tradición marinera de Galicia, con una nueva edición que se celebrará entre los días 20 y 23 de agosto. En ella, gastronomía, cultura, patrimonio y música en directo se mezclan para deleite de los visitantes. El alcalde de Poio, Ángel Moldes, presentó este viernes el programa completo, asegurando que la cita está «convirtiéndose en un referente para poner en valor nuestra identidad marinera».

La programación volverá a estructurarse en torno a tres grandes ejes. El primero será el apartado gastronómico, con degustaciones de productos del mar durante las sesiones vermú de viernes, sábado y domingo, acompañadas por actuaciones musicales. Además, más de una veintena de establecimientos hosteleros de Combarro colaborarán con la iniciativa ofreciendo productos del mar durante toda la celebración.

El segundo bloque será la carpa museo, abierta desde las 12.00 horas, donde podrán visitarse exposiciones dedicadas a la cultura marinera, con maquetas de embarcaciones, fotografías históricas, piezas del Museo do Mar de Vigo, material del centro de formación A Eixola y una muestra sobre embarcaciones tradicionales organizada por Culturmar.

El tercer gran pilar de la fiesta serán precisamente las embarcaciones tradicionales, con la trigésima edición de la Xuntanza, que reunirá durante todo el fin de semana a más de una treintena de barcos y regatas organizadas en colaboración con el Club Mariño A Reiboa.

Todo ello, sin dejar de lado los conciertos y espectáculos. En esta ocasión, el cartel da inicio el jueves con el espectáculo infantil de Os Bolechas, seguido del concierto Xuntos pola Música, con Antonio Barros y Lys Pardo, antes de la actuación de la Orquesta América. Después, el viernes, será el turno de la Mostra da Canción Mariñeira con Orfeón Pontis Veteris y Abóbriga, dejando el escenario, ya por la noche para el concierto gratuito de Depol, acompañado por las sesiones del DJ Arrow.

El sábado arranca con un mágico espectáculo para todos los públicos, abriendo el apetito para el concierto de Café Quijano, que al igual que en la jornada anterior, contará con el DJ Matrek amenizando tanto la previa como la finalización del concierto.

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La jornada de clausura, el domingo, incluirá actuaciones folclóricas, una nueva edición de la Mostra da Canción Mariñeira y el concierto de Panorama City, antes del espectáculo de fuegos artificiales que pondrá el broche final a cuatro días de actividades.