La Federación Castelao traslada al PP carencias de mantenimiento y seguridad en Campolongo

Representantes de la Federación de Asociacións de Veciños Castelao trasladaron este viernes al portavoz municipal y candidato del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, distintas demandas relacionadas con el mantenimiento de los espacios públicos, la seguridad, la movilidad, la limpieza y la iluminación en Campolongo.

El encuentro se desarrolló durante un recorrido por el barrio en el que también participaron los concejales populares Martín Martínez, Bea Rey e Iago Acuña. Según informó el partido, los representantes vecinales llamaron además la atención sobre el estado de varias parcelas y equipamientos municipales, así como sobre la conservación de elementos patrimoniales de la zona.

Domínguez señaló que la visita permitió comprobar sobre el terreno algunas de las deficiencias denunciadas por los residentes y conocer qué actuaciones consideran prioritarias. El portavoz popular aseguró que su grupo lleva tiempo analizando posibles mejoras para Campolongo, aunque defendió la necesidad de contrastarlas con las asociaciones vecinales antes de concretar sus propuestas.

El dirigente del PP destacó el papel de estos colectivos como interlocutores entre los barrios y la Administración municipal. A su juicio, el contacto directo con los residentes permite identificar problemas cotidianos que no siempre se detectan desde el Concello.

Durante el recorrido, Domínguez acusó al gobierno local de no haber atendido suficientemente las necesidades de Campolongo y reclamó una mayor agilidad para recuperar espacios degradados, mantener las zonas públicas y resolver las incidencias planteadas por los vecinos.

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El candidato popular avanzó que las demandas recogidas durante la visita servirán para elaborar las propuestas con las que su formación concurrirá a las elecciones municipales de 2027. También se comprometió a impulsar obras y reformas en el barrio en caso de alcanzar la Alcaldía, aunque no concretó actuaciones, plazos ni presupuestos.