Política local
La Federación Castelao traslada al PP carencias de mantenimiento y seguridad en Campolongo
Rafa Domínguez recorre el barrio con representantes vecinales y anuncia que incorporará sus demandas a las propuestas del partido para las municipales de 2027
C. P. C.
Representantes de la Federación de Asociacións de Veciños Castelao trasladaron este viernes al portavoz municipal y candidato del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, distintas demandas relacionadas con el mantenimiento de los espacios públicos, la seguridad, la movilidad, la limpieza y la iluminación en Campolongo.
El encuentro se desarrolló durante un recorrido por el barrio en el que también participaron los concejales populares Martín Martínez, Bea Rey e Iago Acuña. Según informó el partido, los representantes vecinales llamaron además la atención sobre el estado de varias parcelas y equipamientos municipales, así como sobre la conservación de elementos patrimoniales de la zona.
Domínguez señaló que la visita permitió comprobar sobre el terreno algunas de las deficiencias denunciadas por los residentes y conocer qué actuaciones consideran prioritarias. El portavoz popular aseguró que su grupo lleva tiempo analizando posibles mejoras para Campolongo, aunque defendió la necesidad de contrastarlas con las asociaciones vecinales antes de concretar sus propuestas.
El dirigente del PP destacó el papel de estos colectivos como interlocutores entre los barrios y la Administración municipal. A su juicio, el contacto directo con los residentes permite identificar problemas cotidianos que no siempre se detectan desde el Concello.
Durante el recorrido, Domínguez acusó al gobierno local de no haber atendido suficientemente las necesidades de Campolongo y reclamó una mayor agilidad para recuperar espacios degradados, mantener las zonas públicas y resolver las incidencias planteadas por los vecinos.
El candidato popular avanzó que las demandas recogidas durante la visita servirán para elaborar las propuestas con las que su formación concurrirá a las elecciones municipales de 2027. También se comprometió a impulsar obras y reformas en el barrio en caso de alcanzar la Alcaldía, aunque no concretó actuaciones, plazos ni presupuestos.
- Arranca un derribo que dará paso a nuevos pisos al lado de la sede administrativa de la Xunta en Pontevedra
- Mourente recupera sus históricas fiestas de Santa Margarida tras más de veinte años de ausencia
- Detenido un pintor acusado de robar joyas en las casas en las que trabajaba en Sanxenxo y O Grove
- La playa fluvial de Pontevedra, un oasis para combatir el calor sin salir de la ciudad
- Reaniman en Sanxenxo a un turista que se desplomó en pleno paseo de Silgar
- 42 municipios recibirán gafas para observar el eclipse solar de agosto
- Rescindido el contrato para el estudio de la vía verde Pontevedra-Arcade
- El conocido como «timo del cambio» acaba con un hostelero agredido en Sanxenxo