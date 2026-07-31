Denuncian graves insultos en redes sociales a la líder del BNG en Marín tras formalizar su candidatura a la Alcaldía

Decenas de personas se acercaron este jueves a la Plaza da Veiguiña de Marín para mostrar su apoyo a la líder del BNG en el municipio, Lucía Santos, a raíz de los graves insultos por redes sociales recibidos en los últimos días. Tras ser proclamada candidata nacionalista a la alcaldía de Marín, Lucía Santos Omil fue «objeto en las redes sociales de una ola de insultos con expresiones como 'puta', 'retrasada', así como de mensajes de odio y amenazas como 'te voy la meter lana bandera por el culo', 'ese borrego necesita una ostia para ponérselos en su sitio' y otros parecidos», según indica el propio BNG.

Estos ataques se producen poco después de que otra mujer, Alicia Arruti, denunciara una campaña de ciberacoso, con insultos, mensajes de odio y amenazas de muerte tras participar en una movilización por el Día da Patria Galega». Precisamente, esta activista también participó en el apoyo social de militantes y simpatizantes a Lucía Santos.

A raíz de estros hechos, el BNG señala que «la discrepancia política forma parte de la democracia, pero el insulto, el acoso y las amenazas nunca pueden normalizarse ni utilizarse para expulsar nadie del debate público». Lucía Santos indica que «no se trata de una cuestión de siglas, sino de garantizar una convivencia democrática en la que todas las personas puedan ejercer la libertad de expresión sin miedo ni intimidación».

Entre las personas participantes estuvieron representantes institucionales y orgánicos del BNG, como el diputado en el Parlamento de Galicia Paulo Ríos, más conocido como Kai, y Alicia Arruti. Ambos trasladaron un mensaje de apoyo la Lucía Santos y de firmeza frente a cualquier intento de intimidación.

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La organización afirma que lo sucedido «trasciende un caso concreto» y apela a «la memoria democrática de un país marcado por décadas de represión franquista, censura y persecución de las ideas». Para el BNG, «preservar esa memoria implica defender el pluralismo como una conquista colectiva que no puede darse por garantizada»