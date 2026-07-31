Los conductores pontevedreses adelantan el repostaje ante la subida de precios de agosto

Las estaciones de servicio de Pontevedra, especialmente las de bajo coste, registraron durante la jornada de este viernes una mayor afluencia de conductores que decidieron adelantar el repostaje ante la nueva subida prevista para mañana, 1 de agosto. La reducción de cinco céntimos en el descuento estatal coincide además con el inicio de agosto y una de las jornadas con más desplazamientos hacia los destinos vacacionales y las playas.

El nuevo incremento llega después de un mes especialmente desfavorable para los usuarios. El precio medio de la gasolina 95 se situó en torno a 1,67 euros por litro, frente a los aproximadamente 1,44 euros de finales de junio. El alza supera los 23 céntimos, algo más de un 16% en apenas un mes.

La subida se traduce en casi doce euros adicionales por repostaje. Llenar un depósito de 50 litros costaba unos 72 euros al cierre de junio, mientras que ahora exige alrededor de 83,60 euros.

La factura es todavía mayor para los vehículos diésel. El gasóleo A ronda actualmente los 1,78 euros por litro en el municipio, lo que eleva hasta unos 89 euros el coste de completar un depósito de 50 litros.

A la evolución de los mercados energéticos y las tensiones en Oriente Próximo se suma la retirada gradual de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno. La reducción aplicada al impuesto sobre los carburantes pasará mañana de 15 a diez céntimos por litro, un recorte que podría trasladarse de nuevo a los surtidores.

La previsión de otra subida provocó durante este viernes una mayor afluencia en las estaciones de servicio de Pontevedra y su entorno. Numerosos conductores adelantaron el repostaje antes de la entrada en vigor del nuevo tramo fiscal y del comienzo de la operación salida de agosto.

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El movimiento fue especialmente visible en las gasolineras de bajo coste, con surtidores ocupados de forma casi continua y vehículos esperando en algunos momentos. A quienes buscaban evitar el encarecimiento se sumaron los usuarios que preparaban viajes o desplazamientos hacia las playas. «Se notó más movimiento de lo habitual porque muchos clientes querían repostar antes de la subida», explica el responsable de uno de los establecimientos.