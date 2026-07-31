Alcurrucén, un hierro de garantía para abrir la Feria Taurina de la Peregrina 2026

La Feria Taurina de la Peregrina 2026 volverá a levantar el telón con una de las ganaderías de mayor prestigio y regularidad del campo bravo. Alcurrucén será la encargada de abrir el abono el próximo 8 de agosto, reafirmando su condición de uno de los hierros de mayor confianza para las figuras del toreo y de una de las divisas que más éxitos ha propiciado en la Plaza de Toros de Pontevedra durante las últimas décadas.

Los toros de la casa Lozano serán lidiados por un cartel de auténtico atractivo, integrado por Diego Urdiales, que hará su esperado debut en el coso de San Roque; Sebastián Castella, uno de los grandes referentes del toreo contemporáneo; y Daniel Luque, máximo triunfador de la pasada Feria de la Peregrina, que regresa con el objetivo de revalidar el extraordinario nivel mostrado en 2025.

La presencia de Alcurrucén no responde únicamente al prestigio de la divisa, sino también al extraordinario historial que mantiene en Pontevedra. A lo largo de los últimos años, los toros de esta ganadería han sido protagonistas de algunas de las tardes más recordadas por la afición pontevedresa, permitiendo el triunfo de numerosas figuras gracias a un comportamiento que combina movilidad, transmisión, clase y una bravura que facilita el lucimiento de los matadores sin renunciar a la emoción propia de la lidia.

Pocas ganaderías pueden presumir de un nivel de regularidad tan elevado como Alcurrucén. Sus encierros se han convertido en una garantía para empresarios, toreros y aficionados, manteniendo una línea de exigencia que la ha consolidado entre las divisas más cotizadas del panorama taurino nacional. Esa fiabilidad ha llevado a las principales figuras a solicitar con frecuencia sus toros en las grandes ferias, conscientes de las posibilidades que ofrece un hierro que rara vez defrauda.

En Pontevedra, la historia reciente de Alcurrucén está íntimamente ligada a importantes triunfos. Los tendidos del coso de San Roque han sido testigos de faenas de gran profundidad y emoción construidas sobre la calidad de unos toros que han permitido expresar el toreo en toda su dimensión. Numerosas puertas grandes llevan el sello de

esta ganadería, convertida ya en uno de los nombres imprescindibles dentro de la historia moderna de la Feria de la Peregrina.

La empresa organizadora vuelve a apostar por un hierro que representa a la perfección el nivel de exigencia que caracteriza a la feria pontevedresa. La elección de Alcurrucén para abrir el ciclo no es casual. Supone iniciar la feria con una ganadería de reconocido prestigio, capaz de ofrecer un espectáculo de máxima categoría y de mantener el listón artístico desde la primera tarde.

La corrida del 8 de agosto reunirá, además, al atractivo del debut de Diego Urdiales en Pontevedra, el regreso de Sebastián Castella a una plaza donde siempre ha dejado importantes actuaciones y la presencia de Daniel Luque, convertido en uno de los nombres propios de la temporada y decidido a prolongar la magnífica conexión que mantiene con la afición gallega.

El encaste Núñez que representa Alcurrucén ha demostrado adaptarse perfectamente a las características de la plaza de San Roque. Su combinación de nobleza, ritmo y fondo de bravura ha permitido que en Pontevedra se hayan vivido algunos de los momentos más brillantes de las últimas ediciones de la feria, consolidando una relación de confianza entre la ganadería y la afición.

La inclusión de esta prestigiosa divisa en el cartel inaugural supone, además, una declaración de intenciones por parte de la empresa: ofrecer una feria basada en la calidad de las ganaderías, el atractivo de los carteles y la búsqueda constante del triunfo. Una filosofía que ha permitido consolidar a Pontevedra como una de las grandes citas taurinas del norte de España.

Noticias relacionadas

Con Alcurrucén sobre el ruedo de San Roque volverán también la emoción, la incertidumbre y la esperanza de asistir a una de esas tardes que permanecen en la memoria de los aficionados. La historia demuestra que cuando este hierro ha pisado Pontevedra, el triunfo ha estado muy cerca, y la edición de 2026 aspira a escribir un nuevo capítulo en esa brillante trayectoria compartida entre una ganadería de referencia y una de las plazas con mayor personalidad del panorama taurino nacional