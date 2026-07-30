Reposteros: «Seguimos las modas porque venden, pero tampoco queremos caer en sabores 'charca'»

La tarta de queso es una parte imprescindible de la gastronomía gallega, entre otras, pero en los últimos años ha ido creciendo en popularidad mundialmente y a día de hoy es una tendencia extendida a la mayoría de negocios de hostelería. Ya sea en su elaboración tradicional o con nuevos ingredientes, es un dulce que conquista, y hoy se celebra el Día Mundial de la Tarta de Queso.

Para gustos, sabores, y es que las modas también influyen en lo que se come: la galleta lotus y el pistacho, este por influencia del archiconocido chocolate Dubai, son ya los ingredientes estrella de la innovación en las tartas. La pasión por esta estrella de la repostería ha propiciado la apertura de tiendas dedicadas solo a ella.

Delirio es una de ellas: «Siempre intentamos seguir un poco las modas, porque al final es algo que vende y las redes sociales y todo eso siempre tienen mucho tirón, pero tampoco queremos caer, en eso que se dice hoy en día como 'charca', por así decirlo, en sabores muy rebuscados o que no tengan nada que ver con la tarta de queso en sí. La galleta Lotus o el Kinder, le puede pegar muy bien; pero otros extremos, pues no».

Nativa de Pontevedra, logró abrir sucursal en Santiago recientemente; otra prueba más del éxito de la tarta de queso. No obstante, «es verdad que en verano la gente compra menos tartas de queso porque apetece más un helado o una cerveza fresquita»; explican desde la tienda. Los días que bajan las temperaturas son el momento estival en el que más apetece algo tan dulce, pero se puede innovar con algo más fresco como la combinación con mango y maracuyá que sacará Delirio esta semana.

Por este día conmemorativo Delirio tiene una promoción de regalo de tartas de queso pequeñas con cada compra que se haga. Así, se puede degustar algún sabor nuevo; su tarta con más salida es la tradicional, pero ofrecen otros ingredientes que han invadido la tarta de queso como el chocolate de Kinder o las galletas Oreo y Dinosaurio.

En otros sitios se pueden encontrar con Nutella, Happy Hippo o «cookies», pero Delirio también mezcla su tarta con Pantera Rosa. No obstante, sus clientes siguen yendo sobre todo a por la de Kinder, «que es muy golosa»y la de Lotus. Hay muchas posibilidades de combinación; incluso se podría hacer una con licor café.

En DLeite han bautizado a una de sus tartas de queso como «La Cabrona». No porque sea especialmente picante o atrevida, sino porque lleva una pequeña proporción de queso de cabra. Los quesos más utilizados para la elaboración son los cremosos, como el Quescrem de Lugo en el caso de Delirio o los del estilo del Philadelphia como los que usan en DLeite. «Después, se puede añadir un poco de otros tipos para darle más potencia y sabor», revelan desde esta última.

«Ahora incluso hay parmesanos de untar que realzan mucho el sabor, o incluso le puedes meter un queso manchego», añaden. La fuerza del sabor a queso varía según las preferencias, así como la textura. Hay tartas tan cremosas que el interior desborda, conseguidas con un punto de cocción más bajo, y otras más compactas. «También pueden tener una base de galleta, y el tipo de tarta que más se compra es la hecha en horno», concluyen en DLeite sobre la popularidad de los tipos de tarta.

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Sobre los sabores de moda, ellos también los incorporaron y tuvieron mucha salida, pero cuentan que ahora la que más se compra es la tarta de queso tradicional.