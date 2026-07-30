Reaniman en Sanxenxo a un turista que se desplomó en pleno paseo de Silgar

La rápita intervención de una cardióloga y una enfermera permitió reanimar a un hombre de 77 años que se desplomó a primera hora de la tarde de este jueves en pleno paseo de Silgar en Sanxenxo, repleto como siempre de turistas.

Segúnha explicado el Concello de Sanxenxo, el septuagenario, vecino de la provincia de Vizcaya, sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando caminada por el paseo de Silgar y se desplomó sobre la acera.

En un primer momento fue atendido por una enfermera y una cardióloga que estaban por la zona, que practicaron una maniobra RCP a la víctima con un desfibrilador cedido por el servicio de Emerxencias de Sanxenxo.

Las mismas fuentes señalan que hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada y, una vez estabilizado el hombre, fue trasladado al hospital pontevedrés de Montecelo.

Durante la intervención la Policía Local cortó el tráfico en las inmediaciones del suceso. Participó también Emerxencias de Sanxenxo. Incluso se iniciaron los preparativos para un posible aterrizaje del helicóptero en la playa para el traslado, pero no llegó a ser necesario.

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Desde el inicio del verano, el paseo de Silgar ya ha sido escenario de varios sucesos, en especial dos incendios en locales de hostelería de la zona. Uno de ellos afectó a la fachada de una heladería y en otro un hombre tuvo que ser trasladado a la unidad de quemados de A Coruña por las heridas sufrida en el incendio de la cocina de un bar.