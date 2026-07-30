«El público de Pontevedra aprecia el esfuerzo y valora el toreo auténtico»

El diestro sevillano Daniel Luque regresa a la feria taurina de La Peregrina tras convertirse en el gran triunfador de la pasada edición. El próximo 8 de agosto abrirá el ciclo junto a Sebastián Castella y Diego Urdiales, lidiando un encierro de Alcurrucén.

–Regresa a Pontevedra después de una tarde que dejó un magnífico recuerdo entre la afición. ¿Qué supone volver a San Roque?

–Siempre es una alegría volver a una plaza donde has sido feliz. Cuando una tarde sale como uno sueña, se crea un vínculo especial con la afición y regresar supone hacerlo con mucha ilusión, pero también con una responsabilidad importante.

–Pontevedra es una plaza con mucha personalidad dentro del calendario. ¿Qué la hace diferente?

–Tiene una afición muy entendida y muy respetuosa. Es un público que sabe esperar, que aprecia el esfuerzo y que valora el toreo auténtico. Eso hace que uno salga al ruedo con una motivación especial.

–Este año abrirá la feria junto a Sebastián Castella y Diego Urdiales.

–Es un cartel muy atractivo porque somos tres toreros con conceptos diferentes. Creo que puede ser una tarde muy interesante para el aficionado.

Han sido años de mucho esfuerzo y ahora estoy disfrutando mucho de mi profesión, aunque el toreo te obliga cada tarde a volver a empezar. Aquí no sirven los triunfos anteriores

–Delante tendrán una corrida de Alcurrucén.

–Es una ganadería de absoluta garantía. Siempre exige mucho, pero cuando los toros embisten permiten expresar el toreo con profundidad. Es una divisa que da mucha importancia al triunfo.

–Llega después de varias temporadas en un momento de gran madurez. ¿Cómo se encuentra?

–Me encuentro muy feliz. Han sido años de mucho esfuerzo y ahora estoy disfrutando mucho de mi profesión, aunque el toreo te obliga cada tarde a volver a empezar. Aquí no sirven los triunfos anteriores; cada corrida es una historia nueva.

–¿Qué le gustaría que ocurriera el próximo 8 de agosto?

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–Que la plaza disfrute. Al final, cuando el público sale satisfecho, ganamos todos: los toreros, los ganaderos, la empresa y la propia tauromaquia. Ojalá podamos vivir otra gran tarde en Pontevedra.