El PP reclama marquesinas para las paradas de autobús de A Parda

El Partido Popular de Pontevedra ha reclamado al Concello la instalación de marquesinas en las tres paradas de autobús situadas en la avenida Virxinia Pereira, en el barrio de A Parda, al considerar que los usuarios del transporte público carecen de protección frente a la lluvia y las altas temperaturas.

La concejala popular Bea Rey aseguró este jueves que ha recibido numerosas quejas de vecinos de la zona, que denuncian la ausencia de refugios en unas paradas utilizadas a diario por familias, personas mayores, trabajadores y pacientes que acuden al centro de salud de A Parda.

Según explicó la edil, la situación resulta especialmente llamativa por tratarse de un entorno en el que también se encuentran el Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga y una escuela infantil, lo que incrementa el tránsito diario de usuarios del transporte público.

«No es razonable que tengan que esperar al autobús bajo el sol o la lluvia porque el Concello se niegue a instalar unas marquesinas», lamentó Rey, quien calificó de «incomprensible» que unas paradas ubicadas en una de las zonas con mayor movimiento de viajeros de la ciudad carezcan de un elemento que considera básico.

La concejala popular sostiene que no se trata de una gran inversión, sino de una actuación sencilla que contribuiría a mejorar el bienestar y la seguridad de quienes utilizan el autobús de forma habitual.

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Por ello, el PP insta al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, a atender esta demanda vecinal e instalar las marquesinas «cuanto antes» para dar respuesta a una reivindicación que, según aseguran desde el Partido Popular, los residentes vienen trasladando desde hace tiempo.